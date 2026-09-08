باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: شتاب تحولات از پیشبینیها سبقت گرفته است؛ بهگونهای که در آستانه ۲۵۰ سالگی آمریکا، شاهد تحولاتی اساسی در نظم جهانی هستیم. برآورد آمریکاییها این بود که جشن کدخدایی آمریکا و شکلگیری «دهکده ارتباطات جهانی» برگزار کنند؛ اما از سال ۲۰۲۰ به بعد، تحولات به گونهای پیش رفت که بهرغم قرار داشتن جنگ هیبریدی در دستور کار آمریکا، این کشور عملاً به سمت جنگ نظامی سوق پیدا کرد.
رئیس سازمان بسیج افزود: در گذشته تصور بر این بود که آمریکاییها و اروپاییها با تکیه بر توسعه علمی و فناوری، همان مسیری را ادامه خواهند داد که از ۲۵۰ سال پیش، با منشور استقلال آمریکا، آغاز شده بود؛ یعنی ایجاد وابستگی علمی جهان به غرب، در اختیار گرفتن بخش بزرگی از تولید ثروت جهانی و تثبیت سلطه علمی و فناوری بر جهان. اما امروز سؤال این است که این روند به کجا رسیده است؟
طائب بیان کرد: شتاب تحولات داخلی آمریکا و دوگانگیهای عمیقی که در درون این کشور شکل گرفته، موجب شد مسیر خود را تغییر دهند و به سمت استفاده گستردهتر از قدرت نظامی حرکت کنند. آنها برای حل چالشهای خود در منطقه و جهان، تمام ظرفیتهای نظامی و سیاسی خود را به کار گرفتند و از تأمین مالی گرفته تا ارسال پیشرفتهترین تسلیحات و انتقال گسترده تجهیزات و مهمات ماشین جنگی اسرائیل را نیز فعال کردند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در دوره جنگ اول، آمریکا مجبور بود طی هشت سال بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی خود را در منطقه به کار گیرد، امروز شاهد شرایطی هستیم که بخش عمدهای از نیروها و ظرفیتهای عملیاتی ویژه آمریکا نیز وارد میدان شدهاند. با این حال، نتیجه چه شد؟ ابهت ارتش آمریکا در میدان جنگ شکسته شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: ارتشی که مدارس و مراسم عروسی را هدف قرار میدهد، دیگر یک ارتش ابرقدرت نیست بلکه به ارتشی جنایتکار و کودککش است.
حجتالاسلام طائب تصریح کرد: جهانیان امروز شاهدند که ارتشی با بودجهای نزدیک به یک تریلیون دلار چگونه برابر ارتشی با بودجهای یک رقمی شکست خورد این همان نقطهای است که نشان میدهد قدرت نظامی، بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده برتری و هژمونی یک کشور در نظم جهانی باشد.
حجتالاسلام طائب گفت: نظرسنجیهای انجامشده در آمریکا را ببینید؛ بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا معتقدند جنگ با ایران برای کشورشان دستاورد و ارزش قابلتوجهی نداشته است. این در حالی است که ایستادگی ملت ایران در برابر فشار و سلطه، یک واقعیت مهم را به نمایش گذاشت و آن پیوند قدرت علمی با قدرت دفاعی کشور است.
وی با بیان اینکه دانشگاه به صنعت دفاعی متصل شد و با وجود محدودیتهای بودجهای، توانستیم در حوزههای مختلف به دستاوردهای بومی برسیم، اظهار کرد: از طراحی و تولید موشکهای دقیق و پهپادهای بومی گرفته تا توسعه تجهیزات و صنایع دفاعی زمینی و دریایی. در حوزه دریایی، شناورهایی طراحی و ساخته شد که توانمندیهای جدیدی را در اختیار کشور قرار داد. بهگونهای که حتی ناوهای هواپیمابر آمریکا نیز ناچار شدند در برخی شرایط با سرعت و فاصله بیشتری حرکت کنند تا در معرض تهدید قرار نگیرند.
رئیس سازمان بسیح مستضعفین افزود: این دستاوردها نتیجه پیوند دانشگاه با صنعت، بهویژه صنعت هوایی، دریایی و دفاعی بود. اگر امروز موشک نقطهزن و پهپاد بومی داریم وتوانمندیهای دفاعی و دریایی در اختیار کشور است، بخش مهمی از این ظرفیت حاصل تقویت ارتباط میان دانشگاه، استاد و صنعت است.
حجتالاسلام طائب با طرح پرسشی مبنی براینکه نتیجه این پیوند چه شد؟ گفت: یک طرف، تابآوری ملت ایران بود و طرف دیگر، فشار و توان نظامی به دشمن. در نهایت مشخص شد که تابآوری ملی میتواند در برابر قدرت نظامی و فشار خارجی ایستادگی کند.
وی گفت: امروز نیز دانشگاه میتواند در همین مسیر نقشآفرینی کند. با تأکید و هدایت رهبر انقلاب، میتوان مفهوم «هر استاد، یک بسیجی» و «هر دانشجو، یک بسیجی» را به یک حرکت علمی و ملی تبدیل کرد؛ حرکتی که هدف آن دفاع از وطن، پیشرفت علمی و حل مسائل کشور باشد. امروز در دانشگاه میتوانیم حول یک محور مشترک «دفاع از وطن و پیشرفت ایران» گرد هم بیاییم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این اشتراک میتواند زمینهساز تحول در روشها و اهداف ما در دوره پس از پیروزی و عبور از این مرحله باشد، افزود: ما باید به فضل الهی، بسیج اساتید را بهعنوان یکی از پیشروان پیشرفت کشور در دانشگاه با تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، مدیران، نمایندگان ولیفقیه، نهادهای علمی و همه مجموعههای مؤثر در کشور فعالتر کنیم.
حجتالاسلام طائب با بیان اینکه در دوره جدید، باید نقش خود را در عرصههای مختلف پیشرفت کشور تعریف کنیم، گفت: اینجا دیگر همه باید نقشآفرین باشیم. این همان مقاومت ملی است؛ مقاومتی که از دانشگاه آغاز میشود، به صنعت و جامعه پیوند میخورد و در نهایت به پیشرفت و اقتدار کشور منجر میشود.
وی اضافه کرد: ما در جنگ، استقلال کشور و توان دفاعی و نظامی خود را حفظ کردیم و در همین مسیر، هویت ایرانی در جهان بیش از گذشته اوج گرفت. اما امروز باید کارآمدی نظام را شکل دهیم و شتاب ببخشیم. یکی از شروط اساسی این کار، پیشرفت در عرصه علمی است. باید قواعد حکمرانی خود را با الزامات پیشرفت علمی پیوند بزنیم و دانشگاه را به عرصهای برای پیشرفت، تولید علم و مقابله علمی و فکری با استکبار جهانی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبدیل کنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: لازم است فضای دانشگاه با سرعت بیشتری به سمت تقویت روند تولید علم حرکت کند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودهاند، «تربیت عالم» و «تولید علم» باید از محورهای اصلی حرکت علمی کشور باشد. در این مسیر، تربیت نیروی انسانی و تولید علم باید در جهت آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و در خدمت پیشرفت و اقتدار کشور قرار گیرد.