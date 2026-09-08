باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه متوازن و ارتقای تابآوری کالبدی در منطقه ۹ شیراز با اجرای پروژههای زیرساختی و طرحهای محرومیتزدایی، سیمای تازهای از کیفیت زیستشهری را در این پهنه ترسیم کرده است؛ رویکردی که ضمن تثبیت جایگاه این منطقه بهعنوان قطب ساختوساز، تقویت سرانههای آموزشی و درمانی را با هدف رفاه شهروندان در کانون توجه قرار میدهد.
روند روبهرشد ساختوساز و استقرار بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در پهنه سههزار هکتاری منطقه ۹، برنامهریزی هدفمند برای توسعه معابر، افزایش سرانههای سبز، دفع آبهای سطحی و تأمین فضاهای خدماتی، آموزشی و درمانی را به یکی از اولویتهای کالبدی شهرداری شیراز تبدیل کرده است.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه ۹ اظهار کرد: این محدوده از بخشهای شاخص، روبهرشد و مستعد توسعه کلانشهر به شمار میرود که پویایی چشمگیری در حوزه عمرانی دارد.
او افزود: هویت نوساز و پویایی فزاینده ساختوساز در این پهنه، شتاببخشی در تأمین و استقرار همهجانبه خدمات زیربنایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
شهردار شیراز با تأکید بر تکمیل شبکههای ارتباطی تصریح کرد: تمرکز ویژه بر ایجاد و توسعه محورهای بزرگراهی، دسترسیهای درونمنطقهای و گسترش فضاهای سبز شهری از اولویتهای اجرایی است.
اسدی همچنین خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیازمند نگاه فرابخشی و همافزایی سایر دستگاهها جهت جبران خلاءهای موجود در بخشهای آموزشی و درمانی است.
ضرورت ایمنسازی معابر و ارتقای سرانههای آموزشی و درمانی
سیده مریم حسینی، رئیس کمیته محرومیتزدایی و ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در شهرداری منطقه ۹، با تأکید بر اهمیت ایمنی معابر عنوان کرد: دستیابی به توسعه پایدار نیازمند آسیبشناسی دقیق نقاط حادثهخیز است و ساماندهی محور کمربندی در محدوده منطقه ۹ از مأموریتهای حیاتی به شمار میآید.
او افزود: تقاطع ابتدای مهدیآباد نیازمند ایمنسازی مهندسی و رفع کامل معضل روشنایی است تا تردد شهروندان در این مسیر با حداکثر ایمنی انجام شود.
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در شهرداری منطقه ۹ با اشاره به مطالبات مردمی گفت: جبران فوری و اساسی کمبود سرانههای آموزشی و درمانی یک نیاز مبرم است که همکاری و پیگیری جدی تمام دستگاههای خدماترسان را میطلبد.
حسینی به اولویتهای ترافیکی اشاره کرد و ادامه داد: ساماندهی محور ۶۷ هکتاری انتهای بهارستان غربی در امتداد ورودی ورزشگاه پارس تا شهرک زیتون نیازمند ورود میدانی و اقدام جدی است.
او همچنین خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای فاز نخست امتداد بولوار شهدای ورزشگاه تا بولوار خرمشهر و صدور مجوزهای آغاز فاز دوم، گرهگشای ترافیکی منطقه خواهد بود؛ همچنین نقشآفرینی معتمدین محلات در پیشبرد این اهداف شایسته قدردانی است.
عبدالصالح رستمزاده، شهردار منطقه ۹ شیراز، نیز در تشریح گزارش عملکرد سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ گفت: این منطقه تأسیسشده در سال ۱۳۸۶، با مساحت حدود سه هزار هکتار و حریم دههزار هکتاری در دشت قرهباغ شامل ۱۲ روستا، از شمال به کمربندی امام خمینی، از جنوب به ارتفاعات میانرود، از شرق به اراضی کُتْسبَس و از غرب به جاده بوشهر محدود میشود.
او، منطقه ۹ را قطب ساختوساز دانست و گفت: صدور سالانه بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی به دلیل قیمت تمامشده مناسب و استقرار بخشی از طرح نهضت ملی مسکن موجب شد تا سهم شهرداری منطقه از درآمد پروانهها در چهار سال اخیر به حدود چهار هزار میلیارد تومان افزایش یابد و بودجه منطقه در سال ۱۴۰۴ نیز تحقق ۷۳ درصدی داشته باشد.
شهردار منطقه ۹ به اجرای طرحهای عمرانی اشاره کرد و افزود: لولهگذاری بولوار خرمشهر در قالب محرومیتزدایی در حال تکمیل است. همچنین ساماندهی رودخانه چنارراهدار با دیوارگذاری، اصلاح قوس و احداث شیبشکن موجب عملکرد مطلوب آن در زمان بارندگی شد. علاوه بر این، با اجرای بیش از ۹ کیلومتر لولهگذاری جمعآوری آبهای سطحی با اعتبار ۲۴۵ میلیارد تومان (شامل ۳.۸ کیلومتر در محلات محروم)، امروز هیچ نقطه آبگیری در منطقه وجود ندارد.
رستمزاده با اشاره به توسعه بوستانها از ۲۸ هکتار به ۶۰ هکتار با احداث ۳۲ هکتار فضای سبز جدید، پروژههای شاخص را شامل بوستان تخصصی مادر و کودک با مساحت سه هزار و ۲۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۲ میلیارد تومان (بهرهبرداریشده)، بوستان طلاییه به مساحت ۳.۵ هکتار و اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان و بوستان موضوعی علوم با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در مجاورت رودخانه چنارراهدار برشمرد.
او در حوزه معابر و خدمات شهری خاطرنشان کرد: احداث معابر جدید از ۱.۵ کیلومتر در سال ۱۴۰۲ به ۲.۶ کیلومتر در سال ۱۴۰۳ و ۶.۹ کیلومتر در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رسید و بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع پیادهروسازی نیز اجرا شد تا پایان سال ۱۴۰۵ هیچ پیادهروی خاکی باقی نماند. در بخش آسفالت نیز حجم عملیات از ۹۸ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۲ به ۳۷۰ هزار مترمربع در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ (۸۰ هزار مترمربع در محلات کمبرخوردار) رسید.
شهردار منطقه ۹ ادامه داد: احداث دو مخزن آب با پیشرفت بالای ۹۰ درصد، خاکبرداریی کشت دو هزار مترمکعبی کشتکاران، افزایش هزینه نگهداری تأسیسات به بیش از ۲۵ میلیارد تومان و هزینه ۳.۵ میلیارد تومانی برای جابهجایی تأسیسات محلات محروم انجام شد. همچنین در حوزه فرهنگی و ورزشی، علاوه بر اجرای طرحهای مسجدمحور با مشارکت معتمدین محلات، بهرهبرداری از فاز نخست فرهنگسرای بهمنبیگی و برنامهریزی احداث دو فرهنگسرای سامان و احمدآباد پیگیری شد و تعداد سالنهای ورزشی با ساخت چهار سالن جدید در محلات رضوان، سبحان، امام حسین و سامان از ۲ به ۶ سالن ارتقا مییابد.
او ایمنسازی شهری را یادآور شد و بیان کرد: اورهال دو ایستگاه آتشنشانی شماره ۱۴ و ۱۷، احداث ایستگاه جدید در خیابان هویزه به مساحت ۳۷۰ مترمربع و احداث ساختمان چندمنظوره بحران در خیابان سپیده به مساحت ۲۸۰ مترمربع با اعتبار هفت میلیارد تومان به اتمام رسید.
رستمزاده همچنین با قدردانی از حمایتهای ارکان مدیریت شهری تأکید کرد این منطقه جوان برای تکمیل زنجیره توسعه خود نیازمند تقویت فضاهای آموزشی و درمانی است.
گفتنی است، تحقق اهداف پیشبینیشده در دوبرابر شدن وسعت بوستانها، حذف معابر خاکی تا پایان سال ۱۴۰۵ و مهار کامل آبگرفتگیها، در کنار پیگیری مطالبات ترافیکی محورهای ورزشگاه پارس و ایمنسازی کمربندی، چشمانداز کالبدی منطقه ۹ شیراز را در مسیر توسعهای منسجم و پایدار تثبیت میکند.