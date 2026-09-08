باشگاه خبرنگاران جوان - دهم شهریور، در حیاط خانهی پدری عروس در روستای کوهستک سیریک، صدای سرودهای شاد و محلی از در و دیوار خانه بلند و هفت محله آن طرفتر را هم شاد کرده است!
زنان با دستهایی منقش به حنا با دست کوبیدنهای بندری، شادی و هلهله میکنند و قند در دل عروس که فقط چند ساعتی از "بله" گفتنش گذشته، آب میشود.
بچهها برای دیدن عروس و گرفتن شیرینی و میوه بین جمعیت میدویدند.
ناگهان صدایی مهیب، تمام شیشههای خانه را خرد میکند. سقف فرو میریزد، گرد و غبار همهجا را پر میکند و فریادهای دلخراش مادران و کودکان جای شادمانههای عروسی را میگیرد.
لنگه دمپایی سنتی دختران و زنان حالا به خون آغشته، سوژهی دوربین عکاسان خبری میشود.
با آمدن نیروهای حلال احمر، ۴ نفر از زیر آوار بیرون کشیده میشوند، کودک ۴ ساله و سه مهمان دیگر، آسمانی شدند! ۵۰ تا ۶۸ نفر هم زخمی شدهاند.
این اتفاق، تازهترین حلقه از زنجیره بلند جنایات جنگی آمریکاست که امام خمینی (ره) آن را شیطان بزرگ خطاب کردند. یک الگوی تکراری در به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان در تاریخ جنایات تروریستترین ارتش جهان و گروهکهای نیابتی آن...
لبنان؛ عروس زیر آوار
یک ماه قبل از سیریک، در نبطیه لبنان، «سجا موسى شراره» تنها ۴۸ ساعت از شب عروسیاش گذشته بود که جنگندههای اسرائیلی خانهاش را با خاک یکسان کردند.
همسایهها میگفتند هنوز بوی عطر و گل از اتاق عروس میآمد که بمب آمد و همهچیز را برد. فقط یک روز بعد، در عربسلیم، عروس دیگری که دو روز پیش دستبند عروسی را از مچ باز کرده بود، زیر آوار ماند.
غزه؛ دامادهایی که به عروسی نرسیدند
ژوئن ۲۰۲۶، در خیابانهای غزه، «عبدالجواد ابو لبن» داشت دعوتنامههای عروسی خود را پخش میکرد که صدای مهیب موشک، او را شهید و آرزوهایش را به خاک و خون کشید.
چند روز بعد، در خانیونس «مهند فروانه» چند ساعت قبل از جشن عروسی اش با بمباران چادری که تالار عروسی اش بود! همراه داماد و مهمانانش در کنار سفره عقد، یکجا در زیر آوار مدفون شدند.
داعش و همان جنایت
سال ۲۰۱۶، در حسکه سوریه، یک عروسی دو جوان کُرد هدف حمله انتحاری داعش قرار گرفت. داماد که تازه حلقه به دست عروس کرده بود در میان جمعیت تکهتکه شد. ۲۲ تا ۳۶ نفر جان باختند.
یک ماه بعد، در غرب عراق، یک خودروی بمبگذاری شده میان جمعیت عروسی منفجر شد. ۳۰ نفر از جمله داماد و پدر عروس با همه آرزوهایشان به خاک و خون کشیده شدند ...
اما آنهایی که میگویند نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران ... آیا دیدند یک عروسی در سیریک، چطور به خاک و خون کشیده شد. ایا میفهمند که جنایت و توحش آمریکایی غزه و لبنان و سوریه و ایران نمیفهمد...
اگر فقط به سیریک نگاه کنیم، حق مطلب را ادا نکردهایم. این الگو، بارها و بارها در منطقه ما و کشورهای اسلامی تکرار شده. از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶، دستکم ۷ بار، مجالس عروسی هدف گرفته شدهاند.
این دیگر نه تصادف است و نه اشتباه! این یک استراتژیِ وحشیانه است که در آن به خون نشاندن شادی و زندگی، بهانهای برای نمایش قدرت نظامی است، گاهی با زدن ناوی غیر مسلح، گاهی با بمباران دبستانی دخترانه وگاهی با هدف قرار دادن خانه عروس.
آنچه مسلم است استعمار برای آبادانی جایی به کشوری حمله نمیکند. بارها ترامپ از غنیمت گیری و تصاحب نفت و منابع ایران صحبت کرده، اما برای رسیدن به منافع خود ابایی ندارد عروسی یا مدرسه را به خاک و خون بکشد. تاریخ استعمار پر شده از جنایتهای که استعمارگران ان را به راحتی رقم زدند، اما اگر تاریخ نخوانده باشیم جنایات امروز آمریکا و رژیم صهیونی فراموش شدنی نیست. هر چند که عناصر ضدانقلاب القاسازی کنند که آمریکا با غیرنظامیان کاری ندارند!
منبع: فارس