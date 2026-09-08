باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در جلسه استانی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «نماد» در شیراز گفت:مراقبت از دانش آموزان که در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند تنها از عهده آموزش وپرورش برنمی آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: به همین خاطر طرح نماد با تشکیل میز نماد ازظرفیت همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در خصوص پیشگیری از اسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کند.

کلاری گفت: تمام تمرکز ما بر به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی در دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: هرساله پرونده غربالگری آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در قالب طرح نماد درطول سال تحصیلی انجام می‌شد، اما امسال برای اولین بار این نمون برگ‌های غربالگری نماد در بدو ثبت نام در مدرسه تکمیل می‌شود.

کلاری گفت: در این طرح هم نیازمند کار‌های فوری و اورژانسی و هم‌کار‌های فرهنگ سازی است؛ باید نهاد‌های مختلف هزینه‌های اجرای این طرح را برعهده بگیرند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز در این جلسه گفت: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در این موضوع به آموزش و پرورش کمک کنند.

اسماعیل اکبری گفت: تمام فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در قالب طرح نماد باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان فارس نیز گفت: بخش زیادی از هویت اجتماعی دانش آموزان در مدارس شکل میگیرد.

حسین سلطانی گفت: موضوع توانمند سازی دانش آموزان در قالب مهارت‌های زندگی به دانش آموزان بسیار مهم است و منجر به کاهش بسیاری از اسیب‌های اجتماعی در ان‌ها خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان فارس گفت: تاکنون بسیاری از فعالیت‌ها مداخلات بعد از آسیب‌های اجتماعی بوده و در طرح نماد قرار است این مداخلات قبل از وقوع اسیب‌های اجتماعی باشد.

سلطانی به نقش مهم مدرسه در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: مدیران و معلمان در کاهش این آسیب‌ها هم در مدرسه و هم در خانواده‌ها بسیار نقش مهمی دارند.

او به رویکرد حمایتی از دانش آموزان در اجرای طرح‌های مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: دانش آموزان نباید در هنگام اجرای این طرح‌ها احساس ناامنی کنند.