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از عرق کاسنی تا حجامت؛ نسخه‌های خطرناک برای زردی نوزاد + فیلم

حجامت و روش‌هایی مانند شست‌وشوی نوزاد با عرق کاسنی، راه درمان زردی نیستند و می‌توانند با ایجاد خون‌ریزی و کم‌خونی، سلامت نوزاد را به خطر بیندازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجامت نوزاد برای کاهش زردی می‌تواند با از دست رفتن خون، میزان گلبول‌های قرمز را کاهش دهد و به کم‌خونی منجر شود؛ در حالی که برای درمان زردی، روش‌های پزشکی مؤثر و کم‌خطر مانند فتوتراپی وجود دارد. روایت یک پزشک از نوزادی که برای درمان زردی، بدنش با حدود ۱۰۰ تیغ زخمی شده بود، ابعاد نگران‌کننده این توصیه‌ها را نشان می‌دهد.

متخصصان به خانواده‌ها توصیه می‌کنند برای درمان زردی نوزاد به نسخه‌های غیرعلمی و روش‌های آسیب‌زا متوسل نشوند و در صورت نیاز، درمان را زیر نظر پزشک انجام دهند. فتوتراپی یکی از روش‌های رایج درمان زردی است که با قرار گرفتن نوزاد زیر نور مخصوص، سطح بیلی‌روبین را کاهش می‌دهد.

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