باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - آقایی از استان خوزستان، شهر اهواز با خودروی شخصی خود راهی شهر میناب شده و روایت گر جنایت آمریکا در مدرسه میناب که هیچگاه از حافظه تاریخی ایران پاک نخواهد شد می باشد و بعد از گذشت ۱۲۳ شهر و ۱۵ استان هم اکنون میهمان شهر تاکستان استان قزوین است.

۱۶۸ کودک بی‌گناهی که در نخستین روز جنگ رمضان در مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند.

سفیر شهدای میناب بر حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید ورزید و می گوید: این روایت‌ها داغ فراق را عمیق‌تر کرده و در دل خانواده‌ها این باور را زنده نگه داشته که شهادت، انتخابی الهی است.

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منبع: مهتا علی اکبری و سلاله حمیدی