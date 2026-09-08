یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیده است که مصرف بیش از حد قهوه برای زنان یائسه باخطر کاهش تراکم استخوان همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که مصرف بیش از حد قهوه ممکن است با کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه مرتبط باشد، در حالی که مصرف متعادل چای ممکن است برای سلامت استخوان مفید باشد.
این مطالعه که توسط دانشگاه فلیندرز انجام و در مجله Nutrients منتشر شده است، نشان داد که مصرف بیش از پنج فنجان قهوه در روز ممکن است با کاهش تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) در زنان مسنتر مرتبط باشد.
محققان مصرف قهوه و چای را در بین ۹۷۰۴ زن ۶۵ سال به بالا در طول یک دوره ۱۰ ساله تجزیه و تحلیل کردند و تراکم استخوان را در گردن استخوان ران و لگن - مناطقی که شکستگیهای ناشی از پوکی استخوان معمولاً در آنها رخ میدهد - اندازهگیری کردند. آنها دریافتند که مصرف چای با تراکم کلی بالاتر استخوان لگن مرتبط است، در حالی که مصرف بیش از پنج فنجان قهوه در روز با تراکم استخوان کمتر مرتبط است. مصرف متعادل قهوه - حدود دو تا سه فنجان در روز - با هیچ اثر منفی بر سلامت استخوان همراه نبود.
این مطالعه همچنین تفاوتهایی را بر اساس سایر عوامل سلامتی و سبک زندگی شناسایی کرد. مصرف قهوه با کاهش تراکم استخوان گردن ران در زنانی که الکل بیشتری مصرف میکردند، مرتبط بود، در حالی که ارتباط مثبت بین چای و تراکم استخوان در زنان چاق بارزتر بود.
محققان نوشتند که پوکی استخوان، که با تراکم استخوان پایین مشخص میشود، "یک نگرانی عمده بهداشت عمومی جهانی است که افراد را در هر سن، جنسیت و قومیت تحت تأثیر قرار میدهد. "
در سطح جهانی، حدود یک نفر از هر سه زن و پنج نفر از هر ده مرد بالای ۵۰ سال شکستگیهای مرتبط با پوکی استخوان را تجربه میکنند. زنان به ویژه در معرض خطر بالایی هستند، زیرا عموماً توده استخوانی کمتری دارند و پس از یائسگی با کاهش سریع استخوان مواجه میشوند.
محققان نوشتند که آنها رابطه بین قهوه، چای و سلامت استخوان را بررسی کردهاند، زیرا عوامل غذایی "نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر دارند و ممکن است بر سلامت استخوان تأثیر بگذارند" و اینها از جمله نوشیدنیهای پرمصرف در جهان هستند.
رایان لیو، یکی از نویسندگان این مقاله، به ScienceDaily گفت: «ترکیباتی به نام کاتچین که در چای فراوان هستند، ممکن است تشکیل استخوان را تقویت کرده و روند تحلیل استخوان را کند کنند. در مقابل، مطالعات آزمایشگاهی نشان دادهاند که کافئین موجود در قهوه در جذب کلسیم و متابولیسم استخوان اختلال ایجاد میکند، اگرچه این اثرات اندک هستند و میتوان با اضافه کردن شیر آنها را جبران کرد.»
لیو افزود: «یافتههای ما به این معنی نیست که شما باید قهوه را کنار بگذارید یا شروع به نوشیدن گالنهای چای کنید، اما نشان میدهد که مصرف متوسط چای ممکن است راهی ساده برای حمایت از سلامت استخوان باشد و مصرف بسیار زیاد قهوه ممکن است ایدهآل نباشد، به خصوص برای زنانی که الکل مصرف میکنند.»
لیزا یانگ، متخصص تغذیه و استادیار تغذیه در دانشگاه نیویورک، در مورد یافتهها اظهار نظر کرد و گفت که این مطالعه بینش جالبی در مورد چگونگی ارتباط نوشیدنیهای روزمره با سلامت استخوان ارائه میدهد، اما نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا این یک مطالعه مشاهدهای است که همبستگیها و نه علیت را نشان میدهد.
او خاطرنشان کرد که این مطالعه محدودیتهایی دارد، از جمله تفاوت در سبک زندگی شرکتکنندگان، تمرکز آن بر تراکم استخوان به جای شکستگیها، و اثرات نسبتاً کمی که عمدتاً در زنان مسن دیده میشود.
یانگ گفت که مصرف متعادل قهوه بیخطر به نظر میرسد و نیازی به تغییر نوشیدنیها برای سلامت استخوانها نیست. او افزود که ثابتشدهترین راهها برای محافظت از سلامت استخوانها، دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، فعال ماندن از نظر جسمی و اجتناب از سیگار کشیدن و مصرف بیش از حد الکل است و تأکید کرد که «زیادهروی در هر چیزی هرگز خوب نیست.»
منبع: نیویورک پست