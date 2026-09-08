عضو هیئت‌رئیسه مجلس ۴ سوال نمایندگان مجلس از وزرای نفت و ارتباطات را اعلام وصول کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور)، موارد اعلام وصولی شامل تعداد ۴ فقره سوال از وزرای دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت رفع فیلتر برنامه واتس‌اپ

دو سوال ملی احمد نادری نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نفت درباره عدم شفاف‌سازی درباره انعقاد قراردادهای جدید فروش نفت و درآمدهای نفتی و همچنین علت ترک فعل احتمالی در مدیریت ناترازی انرژی و اجرای طرح فشار افزایی پارس جنوبی

سوال ملی حمید رسایی، نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت تاخیر در بازگشایی و فعالیت سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی.

برچسب ها: اعلام وصول ، وزیر نفت ، وزیر ارتباطات
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