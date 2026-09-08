مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفت:ناترازی کنونی صرفاً به میزان تولید بازنمی‌گردد، بلکه ریشه در الگوی مصرف نادرست و کمبود زیرساخت‌های تأسیساتی در دهه‌های گذشته دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در حاشیه نشست تعاملی شبکه مدیران زن با عنوان «هم‌افزایی و ظرفیت‌سازی برای حل مسائل کشور» در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: موضوع این نشست، انرژی و نحوه استفاده بهینه از منابع و بهینه‌سازی مصرف سوخت بود و تلاش شد ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط ناترازی انرژی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه میزان منابع و ظرفیت انرژی کشور در حوزه‌های آب، برق و گاز قابل توجه است، افزود: اگر امروز با ناترازی مواجه هستیم، این مسئله تنها به میزان تولید بازنمی‌گردد، بلکه نحوه مصرف، الگو‌های مصرف و همچنین زیرساخت‌هایی که باید طی چند دهه گذشته در حوزه تأسیسات برق و مکانیک در کاربری‌های مختلف ایجاد می‌شد، در شکل‌گیری این شرایط مؤثر بوده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: امروز ظرفیت بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولت و استفاده از ابزار‌های تأمین مالی می‌تواند زمینه خروج کشور از شرایط اضطراری انرژی را فراهم کند و سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نصرتی با اشاره به همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو در این زمینه گفت: با همراهی وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تأکیدات رئیس‌جمهور، طی یک برنامه یک‌ونیم‌ساله موفق شدیم سامانه جامع پایش انرژی را در سطح استانی و ملی و در حوزه معاونت عمرانی مستقر کنیم.

وی افزود: تمامی مجموعه‌ها و تشکیلات در سطوح مختلف، اطلاعات مصرف انرژی خود را در اختیار این سامانه قرار می‌دهند و اطلاعات مصرف از چهار سال گذشته نیز در سامانه وجود دارد تا امکان مقایسه، پایش و کنترل روند مصرف فراهم شود.

نصرتی با بیان اینکه پایش انرژی از کوچک‌ترین واحد‌های اجرایی آغاز شده است، تصریح کرد: مصرف انرژی در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، ادارات و دستگاه‌ها در سطوح استانی و ملی در حال رصد است و بر اساس اطلاعات این سامانه می‌توان میزان بهینه‌سازی انجام‌شده و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی را ارزیابی و برای ادامه مسیر تصمیم‌گیری کرد.

وی بیان کرد: باید مشخص شود در برابر اقدامات بخش خصوصی در حوزه بهینه‌سازی انرژی چه مشوق‌ها، امتیاز‌ها و تضامین مناسبی می‌توان ارائه کرد تا سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد و بتوانیم در فصل سرما با استفاده از ظرفیت‌های موجود، از شرایط ناترازی انرژی به شکل مطلوب عبور کنیم.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین بر ضرورت همدلی و همراهی استان‌های مختلف برای مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد و گفت: استان‌های شمالی اگر امروز با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستند، باید در کنار یکدیگر و با وحدت و همدلی حرکت کنند؛ همان‌گونه که در مقاطعی که استان‌های جنوبی با مشکل مواجه بودند، سایر استان‌ها با تعصب و همراهی ویژه در کنار آنها قرار گرفتند.

نصرتی تأکید کرد: اکنون نیز باید با همین نگاه به موضوع انرژی توجه کنیم تا صنایع با مشکل مواجه نشوند، اشتغال تحت تأثیر قرار نگیرد و تأمین گاز بخش‌های خانگی، تجاری و اداری نیز با اختلال روبه‌رو نشود.

برچسب ها: ناترازی انرژی ، کاهش مصرف ، الگوی مصرف
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