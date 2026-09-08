باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان امنیت و شهدای انتظامی اظهار کرد: نسل جوان باید بداند که ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها وابسته بود، اما امروز در عرصه‌های مختلف علمی، دفاعی، فناوری، کشاورزی و صنعتی به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس حتی تأمین برخی تجهیزات اولیه برای کشور دشوار بود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های پیشرفته دفاعی برخوردار است و قدرت‌های بزرگ نیز توانمندی‌های ایران را به رسمیت شناخته‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در این جنگ نیز ملت ایران و نیرو‌های مسلح نشان دادند که جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و توان دفاعی بالایی برخوردار است و دشمنان به خوبی دریافتند که با ملتی منسجم و نظامی برخوردار از پشتوانه مردمی مواجه هستند.

وی در ادامه به جایگاه پلیس در ساختار امنیتی کشور اشاره کرد و افزود: سازمان انتظامی جمهوری اسلامی ایران به فرموده امام راحل، مظهر اقتدار ملی است و کارکنان آن مجاهدانی هستند که در همه ساعات شبانه‌روز برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور خاطرنشان کرد: پلیس در مرزها، جاده‌ها، شهر‌ها و روستا‌ها در کنار مردم حضور دارد و فعالیت آن محدود به شرایط عادی نیست؛ بلکه در شرایط خاص و بحرانی نیز کارکنان انتظامی در خط مقدم خدمت‌رسانی و تأمین امنیت قرار دارند.

رضایی با اشاره به نقش پلیس در جنگ تحمیلی تصریح کرد: پس از آغاز این جنگ، مشخص شد که هدف دشمن صرفاً ایجاد ناامنی عمومی نیست، بلکه اصل نظام و تمامیت ایران اسلامی را هدف قرار داده است؛ بنابراین مأموریت انتظامی نیز متناسب با شرایط جدید، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و کارکنان پلیس در کنار سایر نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های کشور نقش مؤثری در تأمین امنیت داخلی ایفا کردند.

پلیس راهور در شرایط خاص کشور با تجهیزات دفاعی در میدان حضور دارد

وی افزود: امروز حتی نیرو‌های پلیس راهور که وظیفه اصلی آنها مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور است، در شرایط خاص کشور با تجهیزات و امکانات دفاعی در میدان حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده تغییر شرایط مأموریتی و مسئولیت‌های گسترده پلیس است.

رضایی با تأکید بر اینکه پلیس تکیه‌گاه بخش‌های مختلف کشور است، گفت: امنیت، زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اگر امنیت نباشد، هیچ‌یک از این بخش‌ها نمی‌توانند به درستی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: مردم زمانی که فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند، به محل کار می‌روند، در بازار حضور پیدا می‌کنند یا در جاده‌ها تردد دارند، امنیت خود را مدیون تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و سایر نیرو‌های امنیتی و دفاعی کشور هستند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور همچنین با قدردانی از عملکرد فرمانده انتظامی پیشین شرق استان تهران گفت: در مدت مسئولیت ایشان، با وجود شرایط ویژه کشور و مأموریت‌های سنگین، اقدامات مؤثری برای ارتقای امنیت منطقه انجام شد و امیدواریم در سنگر جدید نیز همچون گذشته موفق و سربلند باشند.

رضایی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان امنیت مردم اظهار کرد: آرامش مردم هدف اصلی انتظامی است و تحمیل اقتدار بر هنجارشکنان و برخورد با افرادی که برای مردم ایجاد ناامنی و وحشت می‌کنند، از وظایف قانونی پلیس است.

وی افزود: پیام پلیس روشن است؛ کسانی که قانون و حقوق مردم را رعایت می‌کنند، مورد حمایت هستند و افرادی که اقدام به هنجارشکنی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به حقوق شهروندان می‌کنند، باید بدانند که برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به یکی از موارد اخیر سرقت و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان گفت: در یک مورد، فردی با ایجاد مزاحمت و سرقت از شهروندان موجب نگرانی مردم شده بود که با پیگیری و اقدام سریع پلیس، در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که پلیس در برخورد با جرائم و تأمین امنیت مردم با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد.

رضایی تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و مجموعه انتظامی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند، برخورد خواهد کرد.

پلیس متعلق به همه مردم است و در ارائه خدمات انتظامی میان شهروندان تفاوتی قائل نمی‌شود

وی همچنین با اشاره به جمعیت گسترده و تنوع اجتماعی در شرق استان تهران گفت: پلیس متعلق به همه مردم است و در ارائه خدمات انتظامی میان شهروندان تفاوتی قائل نمی‌شود؛ هر فردی که در این منطقه زندگی یا تردد می‌کند، فارغ از قومیت، مذهب و تابعیت، از خدمات انتظامی برخوردار است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور خاطرنشان کرد: خدمت بی‌منت، بی‌ادعا و شبانه‌روزی به مردم، از افتخارات کارکنان انتظامی است و حضور پلیس در جاده‌ها، مرزها، شهر‌ها و هنگام امدادرسانی به مردم، بخشی از عبادت عملی و وظیفه‌ای است که کارکنان انتظامی با افتخار انجام می‌دهند.

رضایی در پایان با تبریک به فرمانده جدید انتظامی شرق استان تهران گفت: امیدواریم فرمانده جدید با بهره‌گیری از ظرفیت کارکنان انتظامی، حمایت مسئولان و همراهی مردم، مسیر ارتقای امنیت منطقه را با قدرت ادامه دهد و در مأموریت جدید خود موفق باشد.

در این مراسم از تلاش‌های سردار دلاور القاصی مهر تقدیر و سردار شهرام امیریان به عنوان فرمانده انتظامی شرق استان تهران معرفی شد.

فرماندهی انتظامی شرق استان تهران تامین امنیت هفت شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه را برعهده دارد.