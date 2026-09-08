وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک موضوع ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در جلسه وبیناری فاز دوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با اشاره به اجرای این برنامه در ۶۴ شهر افزود: برنامه پزشکی خانواده حرکتی در مسیر اصلاح نظام سلامت است و انتظار می‌رود دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای فاز دوم، توانمندی خود را با شاخص‌های مشخص نشان دهند، هدف از اجرای این برنامه، ایجاد ساختار و نظم در نظام ارائه خدمات سلامت است تا بیماران بدانند برای دریافت خدمات باید به کجا مراجعه کنند و از اتلاف منابع و هزینه‌ها جلوگیری شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: این برنامه تنها به حوزه بهداشت محدود نمی‌شود و حوزه‌های آموزش و پژوهش نیز باید در آن مشارکت داشته باشند، بررسی شاخص‌هایی مانند نوبت‌گیری، دارو، آزمایشگاه و تصویربرداری و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای نظام ارجاع، نیازمند ورود جدی حوزه پژوهش است.

تصمیم‌هایی درباره جبران عقب‌ماندگی پرداختی بیمه‌ها اتخاذ شده است

ظفرقندی، عملکرد بیمه‌ها را یکی از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده دانست و گفت: هر یک از بیمه‌ها باید وظایف خود را در این برنامه انجام دهند و پرداخت‌های مربوطه را به‌موقع انجام دهند؛ در این زمینه جای تعلل وجود ندارد.

وی با اشاره به نشست اخیر با رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی کشور افزود: در این جلسه درباره عقب‌ماندگی بیمه‌ها و راهکار‌های جبران آن بحث و تصمیماتی اتخاذ شد که پس از تکمیل، جزییات آن به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام خواهد شد.

رفع کمبود‌های سطح یک نظام ارجاع ضروری است

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به برخی مشکلات موجود در سطح یک نظام ارجاع اظهار کرد: در برخی مناطق کمبود‌هایی در سطح یک وجود دارد و این بخش نباید رها شود.

وی با اشاره به بررسی وضعیت خاش در سیستان و بلوچستان گفت: برای اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده باید پیش از انتخاب مناطق پایلوت، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز به‌طور کامل بررسی و تامین شود.

ظفرقندی بیان کرد: هدف از اجرای پایلوت‌ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد الگویی قابل تعمیم برای سایر مناطق کشور است.

توسعه برنامه پزشکی خانواده با تکیه بر شاخص‌های قابل ارزیابی

وی با اشاره به داشبورد نظارتی رئیس‌جمهور گفت: شاخص‌های مرتبط با نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده در این داشبورد ثبت می‌شود و لازم است این شاخص‌ها توسعه یابد تا روند اجرای برنامه به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزیر بهداشت افزود: هرچه اجرای برنامه با آمار و شاخص‌های مطلوب‌تری در زمینه نوبت‌گیری و ارجاع همراه باشد، امکان گسترش آن به سایر شهر‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

همکاری شهرداری تهران در توسعه زیرساخت‌های پزشکی خانواده

ظفرقندی با اشاره به اعلام آمادگی شهرداری تهران برای همکاری در اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: شهرداری تهران می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و تقویت شبکه‌های سلامت در مناطق ۲۲گانه تهران همکاری کند.

وی افزود: پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری در حال بررسی است و مقرر شد ظرفیت‌های همکاری میان وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شهرداری تهران برای رفع مشکلات زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

تاکید وزیر بهداشت بر بررسی وضعیت نوبت‌گیری در اسلامشهر

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به شاخص نوبت‌گیری در شهر‌های تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده گفت: میزان نوبت‌گیری در اغلب مناطق بیش از ۸۰ درصد و در بسیاری از مناطق بیش از ۹۰ درصد است، اما این شاخص در اسلامشهر ۶۶ درصد گزارش شده است.

وی خواستار بررسی علت پایین بودن میزان نوبت‌گیری در اسلامشهر شد و بیان کرد: این موضوع باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیگیری شده و علت تاخیر در نوبت‌گیری مشخص شود.

ظفرقندی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها، تامین منابع، رفع کمبود‌های سطح یک و انجام تعهدات بیمه‌ها برای اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید کرد.

منبع: وزارت بهداشت