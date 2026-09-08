باشگاه خبرنگاران جوان - سالمندان به دلیل کاهش ذخایر فیزیولوژیک بدن، توان کمتری برای جبران اختلالات ایجادشده دارند؛ با افزایش سن، عملکرد اندامهایی مانند قلب، کلیه، ریه و مغز کاهش مییابد و به همین دلیل مشکلاتی مانند کمآبی ناشی از اسهال و استفراغ میتواند برای یک سالمند عوارض جدیتری ایجاد کند.
از سوی دیگر، بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون، بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی در سالمندی شیوع بیشتری دارند و میتوانند خطر ناشی از یک بیماری یا حادثه جدید را افزایش دهند. همچنین علائم بیماریها در سالمندان همیشه به شکل معمول بروز نمیکند؛ برای مثال، یک مشکل قلبی ممکن است بدون درد واضح قفسه سینه ظاهر شود و همین مسئله تشخیص و مراجعه بهموقع را دشوارتر کند.