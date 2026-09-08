باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ابراهیم حسینی در آیین اهدای ۱۰ هزار بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان، همزمان با بهرهبرداری از مرمت، تکمیل و احداث ۴۶۰ واحد مسکن محرومان و آغاز عملیات اجرایی مرمت ۱۰۰ واحد دیگر، با قدردانی از حضور و همکاری دستگاههای مختلف در اجرای برنامههای محرومیتزدایی اظهار کرد: شورای ششم شهر شیراز در همان ماههای نخست آغاز به کار خود، ۷۲ رویکرد را برای فعالیتهای این دوره تعریف کرد که یکی از افتخارآمیزترین این رویکردها، موضوع محرومیتزدایی بود.
او افزود: محرومیتزدایی بخشی از نگاه همراه با عدالت در شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز است؛ البته ما معتقد نیستیم عدالت مساوی با مساوات است. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز عدالت را «قرار دادن هر چیز در جایگاه خود» میدانستند و اقتضای این نگاه آن است که در نقاطی که محروم و عقبمانده هستند، کمک بیشتری صورت گیرد تا این مناطق بتوانند به جایگاه شایسته خود برسند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه محرومیتزدایی در این دوره مدیریت شهری با رویکردی احساسی و مقطعی دنبال نمیشود، تصریح کرد: بنا بر این نبوده که با محرومیتزدایی به صورت احساسی برخورد شود، بلکه این موضوع مطابق با برنامه دنبال میشود.
حسینی ادامه داد: امروز ۱۵۲ محله شیراز دارای سند توسعه هستند و بر اساس این اسناد، نقاط قوت، نقاط ضعف و اولویتهای هر محله طراحی و ترسیم شده و چشمانداز توسعه آنها نیز تا افق ۲۰ سال آینده مشخص شده است.
وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای عدالت، توجه به همه مطالبات و نیازهای شهر است، گفت: در حوزه محرومیتزدایی، در گام نخست با برخی عقبماندگیهای جدی مواجه بودیم که حتی مردم را از نظر بهداشت و سلامت با خطر مواجه میکرد. از آن مرحله عبور کردهایم و امروز موضوعات آموزشی، تربیتی و فعالیتهای اجتماعی نیز در برنامههای محرومیتزدایی قرار گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی شهرداری شیراز ملزم است حداقل ۱۵ درصد اعتبارات فعالیتهای فرهنگی خود را در حوزه مناطق محروم هزینه کند؛ علاوه بر این، سه درصد از اعتبارات و درآمدهای شهرداری نیز طبق ضوابط، الزاماً باید در حوزههای محروم هزینه شود.
حسینی افزود: بنابراین علاوه بر آن سه درصد مشخص، سه درصد دیگر نیز با رویکرد محلهمحوری و با نگاه ویژه به مناطق محروم اختصاص پیدا میکند و در مجموع، توجه ویژهای به این حوزه صورت گرفته است.
او، محرومیتزدایی را یکی از اقدامات افتخارآمیز شورای ششم دانست و اظهار کرد: امیدواریم برکات این نگاه و رویکرد به سایر بخشهای شهر نیز برسد و بتوانیم مسیر محرومیتزدایی را با قوت بیشتری ادامه دهیم.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصور برخی افراد درباره هزینهکرد درآمدهای هر منطقه شهرداری در همان منطقه، گفت: برخی در شهر تصور میکنند هر منطقه شهرداری هر میزان درآمدی که دارد، همان را در همان منطقه هزینه میکند؛ در حالی که چنین نیست.
حسینی تأکید کرد: برای اجرای عدالت در این دوره مدیریت شهری، خزانه واحد است و همه درآمدهای مناطق مختلف شهرداری در خزانه قرار میگیرد و مطابق با سیاستهای مختلفی که شورای اسلامی شهر تعیین کرده است، هزینه میشود که یکی از شاخصترین این سیاستها، محرومیتزدایی است.
او ادامه داد: این نگاه، برخاسته از رویکرد عدالتمحور و همراه با اندیشه شورای ششم است. ما معتقدیم در شهری که عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) را دارد، وجود یک فقیر، یک فرد ضعیف و یا یک نقطه محروم و عقبمانده، زیبنده شهر نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سابقه طولانی برخی از عقبماندگیهای شهری گفت: طبیعی است که شهر شیراز به دلیل سابقه چندصدساله، با عقبماندگیهای متعددی مواجه باشد و نمیتوان انتظار داشت همه این مسائل در مدت کوتاهی برطرف شود؛ اما ما در همین پنج سال تلاش کردهایم بخشی از این محرومیتها و عقبماندگیها را رفع کنیم.
حسینی با بیان اینکه اقدامات انجامشده در حوزه محرومیتزدایی میتواند به عنوان یک کارنامه و تابلوی افتخار برای مدیریت شهری مطرح باشد، گفت: امروز فکر میکنم مجموعه اقداماتی که در حوزه محرومیتزدایی انجام شده، میتواند تابلویی افتخارآمیز باشد و امیدواریم با راهنمایی مردم، همکاری همه دستگاهها و همراهی مجموعههای مختلف، این مسیر را بهتر از گذشته ادامه دهیم.
او در پایان از حضور و همکاری دستگاهها و مجموعههای مختلف در اجرای برنامههای محرومیتزدایی قدردانی کرد و گفت: از حضور، همکاری، دعای خیر، راهنماییها، انتقادات و پیشنهادات همه عزیزان صمیمانه سپاسگزارم و برای سلامتی و موفقیت همه خدمتگزاران آرزوی توفیق دارم.
سیده مریم حسینی رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: رفع محرومیت در منظومه فکری امام راحل جایگاه ویژهای داشت و ایشان با مظلومیت خود، حقانیت این تفکر را به دنیا ثابت کردند.
او با گرامیداشت حضور مسئولان، خانوادههای شهدا و سایر حاضران در این مراسم، به ویژه سردار سرتیپ سید ضیاءالدین حسینی و همراهان وی، افزود: در برنامههای گذشته محرومیتزدایی نیز شاهد حضور و همراهی ایشان بودیم و مطالبی که مطرح شد، به ما نشان داد در مسیری که برای رفع محرومیت در شیراز در حال پیمودن آن هستیم، در چه جایگاهی قرار داریم.
عضو شورای شهر شیراز با تأکید بر اینکه رفع محرومیت نباید به عنوان اقدامی مقطعی و احساسی دنبال شود، تصریح کرد: محرومیتزدایی یک مسئله و فعالیت احساسی و موقتی نیست و باید با برنامه و استمرار دنبال شود.
حسینی با اشاره به تلاش جریانهای مخالف برای ایجاد یأس و نگرانی در جامعه گفت: گاهی نگرانیها و فضاسازیهای دشمنان و منافقین، با هدف مأیوس کردن مردم و آسیب زدن به سرمایه اجتماعی و امید جامعه، ما را نیز نگران میکرد که آیا مسیری را که در حوزه محرومیتزدایی آغاز کردهایم، به درستی طی میکنیم یا خیر.
او ادامه داد: زمانی که در برنامههای گذشته، از سوی مسئولان تأکید شد که فعالیتهای محرومیتزدایی در این خطه موجب شادی و رضایت مردم میشود و رضایت مردم از رفع محرومیت و اقدامات محرومیتزدایی هدیهای به رهبر عزیزمان است، این سخنان قوت قلب بزرگی برای ما بود.
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز افزود: همین موضوع باعث شد نگرانیها و شیطنتهایی که مخالفان ایجاد میکردند را نادیده بگیریم و با جدیت بیشتری به کار خود ادامه دهیم.
حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه محرومیتزدایی در نقاط مختلف شهر شیراز گفت: پروژههای بسیار زیادی در این حوزه به بهرهبرداری رسید؛ بهویژه در بحبوحه جنگ، با درایتی که شهردار شیراز داشتند، در نقاط حساسی که گاهی به صورت روزانه مورد هدف دشمن قرار میگرفت، در نزدیکی همان نقاط، در محرومترین مناطق و محلات، پروژههای محرومیتزدایی و بازآفرینی محلهها افتتاح شد.
او خاطرنشان کرد: در این برنامهها مسئولان مختلف دعوت شدند و حضور پیدا کردند و شادی مردم را در جشنهای افتتاح و بهرهبرداری از پروژهها مشاهده کردند.
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه بازآفرینی محلات در این شهر بر اساس مطالعه و کار تخصصی دنبال میشود، گفت: بازآفرینی محلات با مطالعه و به صورت تخصصی و بر اساس سند محرومیتزدایی شهر شیراز در حال پیشرفت است.
حسینی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه شیراز در سطح ملی اظهار کرد: معتقدیم این الگو میتواند در سطح کل کشور مورد توجه قرار گیرد و پیام ما این است که محلهمحوری در کل کشور بدون استفاده از الگوی موفقی که در شیراز در حال اجراست، به شکل مطلوب محقق نمیشود.
او ادامه داد: شیراز پیش از این نیز محلهمحوری را به عنوان پیشنیاز محرومیتزدایی مورد توجه قرار داده بود و امروز این رویکرد در قالب برنامههای عملیاتی در حال اجراست.
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به سند محرومیتزدایی شهر شیراز گفت: این سند که حدود چهار سال از تدوین آن میگذرد، اکنون در حال بهروزرسانی است و تمامی موضوعات مرتبط با آسیبشناسی نیز در آن گنجانده میشود تا بتوانیم در کنار محرومیتزدایی کالبدی و عمرانی، مسائل فرهنگی و آسیبهای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم.
حسینی افزود: مراسم امروز نمونهای از تفکر رفع محرومیت است و پروژهای که در حال اجراست، اگرچه ممکن است مستقیماً در زمره پروژههای محرومیتزدایی قرار نگیرد، اما با تفکر محرومیتزدایی و رویکرد انقلابی برای امیدآفرینی و ایجاد شادی در میان مردم اجرا میشود.
او با اشاره به موضوع عدالت آموزشی نیز گفت: اگر در مسیر عدالت آموزشی به آموزش و پرورش توجه میکنیم، این توجه نباید مقطعی باشد. موضوع آموزش و پرورش از منویات امامین انقلاب بوده و امام راحل بارها تأکید کردند که مسائل آموزش و پرورش، مسائلی است که همه دستگاهها باید برای آن چارهاندیشی کنند و به کمک این حوزه بیایند.
رئیس کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد: حضور مسئولان و نوع اقداماتی که در حوزه محرومیتزدایی و امیدآفرینی در شیراز در حال انجام است، سرشار از خیر و برکت باشد و زمینه برای استمرار و آغاز پروژههای دیگر نیز فراهم شود.