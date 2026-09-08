رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتظار دارد در ۲۰ سپتامبر با دونالد ترامپ دیدار کرده و بار دیگر درخواست موشک‌هایی را که پیش از ماه‌های زمستان با کمبود آنها مواجه است، مطرح کند.

باشگاه خبرنگاران جوان،اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه گفت که انتظار دارد در ۲۰ سپتامبر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کند. 

او به خبرنگاران گفت که بار دیگر درخواست موشک‌هایی را خواهد کرد که پیش از ماه‌های زمستان با کمبود آنها مواجه هستند. به گفته خبرگزاری اینترفاکس اوکراین، او با اشاره به دیدار‌های قبلی با دولت ترامپ، گفت: «آن‌ها به طور دقیق شنیدند که ما به چه چیزی و چه زمانی به آن نیاز داریم.»

زلنسکی همچنین گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکایی، برای حفظ شتاب دیپلماتیک به اوکراین بازخواهند گشت و افزود که آنها باید به طور مساوی از مسکو و کی‌اف بازدید کنند «تا تعادل احترام به هر دو را نشان دهند.» زلنسکی پس از گفت‌و‌گو با ویتکاف و کوشنر در آخر هفته، گفت که «بسته صلح» آنها حاوی ایده‌های خوبی است و اوکراین به کار روی آنها ادامه خواهد داد. زلنسکی در مورد یک نشست سه‌جانبه احتمالی با آمریکا و روسیه، گفت که می‌تواند در امارات متحده عربی، سوئیس، ترکیه یا سایر کشور‌ها برگزار شود، زیرا جزئیات هنوز مشخص نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور اوکراین ، تجهیزات نظامی
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