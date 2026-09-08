باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست تعاملی شبکه مدیران زن با عنوان هم افزایی و ظرفیتسازی برای حل مسائل کشور، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای مدیریت مصرف انرژی از بنزین تا برق، گفت که تمرکز کنونی بر مدیریت مصرف برق در بخش خانگی است.
وی با اشاره به پروژه براندازی دشمن در سال گذشته و حوادثی مانند شهادت رهبر شهید و رویدادهای میناب و دنا، افزود :این دشمنی همچنان ادامه دارد و برای زمستان پیشرو نیاز به عزم ملی داریم.
مهاجرانی اعلام کرد : اگر بتوانیم ۲۰ درصد در مصرف انرژی صرفهجویی کنیم، به راحتی از بحران عبور خواهیم کرد و به تجربه موفق مردم هرمزگان در زمان حملات دشمن اشاره کرد که با خاموش کردن لامپهای اضافه و کولرها، به مدیریت بحران کمک کردند.
وی صرفهجویی را یک امر ملی خواند و بر استفاده از ظرفیت طوایف، صداوسیما، دانشجویان، نخبگان و به ویژه زنان برای فرهنگسازی تأکید کرد و گفت : به ظرفیت زنان برای حل مسائل کشور چشم داشت ویژه ای دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به حملات دشمن به زیرساختهای انرژی، خاطرنشان کرد: با وجود هدف قرار گرفتن پالایشگاهها، حتی یک پمپ بنزین در کشور خاموش نشد که نشان دهنده تکیه بر توان داخلی و تلاش مجموعههای وزارت نفت و گاز است.
مهاجرانی با یادآوری روزهای دشوار تاریخی ایران، خردمندی و همدلی ایرانیان را عامل عبور از چالشها دانست و ابراز امیدواری کرد: با اتکا به خدا، رهنمودهای رهبری و پیروی از مسیر شهیدان، از بحران انرژی نیز عبور کنیم.