باشگاه خبرنگاران جوان- مجید درویشی رییس اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: با توجه به تاثیر منفی آموزش مجازی بر روند تحصیل و افزایش آسیبهای اجتماعی، تصمیم قطعی بر برگزاری ۱۰۰ درصد حضوری کلاسها در سال تحصیلی جدید گرفته شده است.
وی ساماندهی نیروی انسانی را اولویت نخست این اداره برشمرد و افزود: فرآیند سازماندهی مدیران، معلمان، مشاوران و کادر اجرایی مدارس از فروردین ماه آغاز شده است و با وجود کمبود نیروی انسانی در منطقه، آمار نقل و انتقالات کنترل شده و تراز ورودی و خروجی نیروها تقریبا متوازن است و مشکلی برای آغاز آموزش در سال تحصیلی جدید وجود ندارد.
درویشی با اشاره به تجهیز مدارس آبادان گفت: در ماههای گذشته بیش از ۴۵۰ دستگاه کولر گازی، ۱۰۰ آبسردکن، یکهزار و ۵۰۰ میز و صندلی دانشآموزیریال یک هزار میز معلم و همچنین تجهیزات آموزشی و فناوری از جمله رایانه و پرینتر در مدارس توزیع شده است.
رییس اداره آموزش و پرورش آبادان بیان کرد: هرچند کماکان با کمبودهایی در زمینه تجهیزات سرمایشی و هوشمندسازی مواجه هستیم، اما تلاشها برای رفع این کمبود ادامه دارد.
وی در خصوص برنامههای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: مراسم نمادین جشن غنچهها، جشن شکوفهها و جشن جوانهها همزمان با اولین روز مهرماه در مدارس آبادان برگزار خواهد شد و همچنین ویژه برنامههای گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس بهویژه شهدای بمباران دوم مهر ماه ساختمان آموزش و پرورش آبادان، در هفته اول مهر برنامهریزی شده است.
درویشی با قدردانی از همکاری اولیا، فرهنگیان و دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی جدید در فضایی سرشار از نشاط، امنیت و سلامت برای دانش آموزان و همکاران فرهنگی رقم بخورد.
رییس اداره آموزش و پرورش آبادان از ثبت نام بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با وجود گستردگی منطقه آزاد اروند، توسعه متوازن رشتههای فنی و حرفهای و جذب بازماندگان از تحصیل، از اولویتهای اصلی این اداره است.
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد اروند با داشتن حدود ۱۱۰ هزار دانشآموز، وسیعترین منطقه آزاد کشور از نظر جمعیت دانشآموزی است اظهار کرد: از این تعداد، ۶۱ هزار دانشآموز در آبادان مشغول به تحصیل هستند که ورودی مقطع ابتدایی امسال حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر است که تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد.
آمادگی کامل مدارس آبادان برای آغاز سال تحصیلی به صورت حضوری
ثبت نام بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان در مدارس
رییس اداره آموزش و پرورش آبادان با بیان اینکه ثبت نام بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان انجام شده است، از خانوادههایی که تاکنون دانش آموزان خود را ثبت نام نکردهاند درخواست کرد هرچه سریعتر به مدارس مراجعه و نسبت به ثبت سفارش کتب درسی اقدام کنند.
وی جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل را یکی از دغدغههای مهم دانست و گفت: با شناسایی این دانشآموزان از طریق سامانه شهید محمودوند و تقسیم آنها بین مدیران و مشاوران مدارس، تاکنون حدود ۴۲۰ نفر به چرخه تحصیل بازگشتهاند، اما برای نگهداشت این دانشآموزان نیازمند حمایت سایر دستگاهها هستیم.
درویشی با اشاره به مشکل ایاب و ذهاب معلمان و دانشآموزان مناطق روستایی، از قول مساعد مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان برای تامین ایاب و ذهاب فرهنگیان خبر داد و گفت: سرانه دانشآموزی برای ایاب و ذهاب از سوی وزارتخانه و نیز منطقه آزاد اروند به حساب دانشآموزان واریز میشود.
رییس اداره آموزش و پرورش آبادان در خصوص وضعیت نهضت سوادآموزی نیز بیان کرد: آبادان با پوشش بیش از ۹۸ درصدی افراد بزرگسال بیسواد، جزو مناطق اول استان خوزستان در این زمینه است.
درویشی درباره تعمیر و بازسازی مدارس نیز گفت: با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی آموزش و پرورش، تعمیرات مدارس در حوزههای مختلف انجام شده و همچنین با پیگیریهای نماینده مجلس و مشارکت منطقه آزاد و اداره کل نوسازی، تفاهمی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال برای آبادان و ۲۰ میلیارد برای خرمشهر) برای تعمیرات اساسی مدارس امضا شده است.
وی همچنین از وجود ۲۳ طرح فعال و نیمهفعال آموزشی در سطح آبادان خبر داد و گفت: ۶ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در اولویت هستند که با تامین اعتبار، تا پایان سال به بهره برداری میرسند.
رییس اداره آموزش و پرورش آبادان به کیفیت بخشی آموزشی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با تاسیس مرکز ویژه آموزش نیروی انسانی در سال گذشته، موفق به کسب رتبه اول استان در این حوزه با بیش از ۱۰۰ هزار نفر ساعت آموزش شدهایم.
درویشی با اشاره به اجرای طرحهای حامی در مقطع ابتدایی و اروند یادگیری در مقطع متوسطه برای تقویت بنیه علمی دانشآموزان، افزود: طرح کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با همکاری دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و دادگستری در مدارس در حال اجراست و امسال بر تولید محتوای مناسب و افزایش کیفیت آن تاکید داریم.
وی به توسعه فضاهای ورزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: هماکنون ۱۷ مدرسه به زمین چمن مصنوعی و چهار مدرسه به کفپوش تایلدار مجهز شدهاند و عملیات اجرایی چهار مدرسه دیگر نیز در حال انجام است.
۶۱ هزار دانشآموز در مدارس آبادان، چوئبده و روستاهای تابعه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
چهار هزار نیروی انسانی شامل معلمان و کارکنان آموزشی و اجرایی در ۳۰۰ فضای آموزشی در شهر آبادان و چوئبده و روستاها وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۸ مدرسه دولتی است.