در حالی که جهان منتظر معرفی اولین گوشی تاشوی اپل در ۹ سپتامبر است، شیائومی با گوشی جدیدی که طراحی آن به طرز چشمگیری شبیه به پیش‌بینی‌های اپل است، همه را شگفت‌زده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت چینی شیائومی در  اقدامی پیشگیرانه، از گوشی جدید شیائومی ۱۸ فولد خود در نمایشگاه IFA ۲۰۲۶ در برلین، پشت یک صفحه نمایش شیشه‌ای محافظ و بدون اجازه دادن به خبرنگاران برای لمس آن رونمایی کرد.

شیائومی ۱۸ فولد در حالت بسته دارای دو گوشه گرد است، اما در حالت باز، چهار گوشه گرد را نشان می‌دهد که وقتی کل صفحه نمایش داخلی به طور کامل استفاده می‌شود، ظاهری یکنواخت‌تر به آن می‌دهد.

شیائومی قرار است جزئیات کامل این گوشی را در یک رویداد ویژه در ۷ سپتامبر، دو روز قبل از کنفرانس اپل، فاش کند.

طبق گزارش GSMArena، صفحه نمایش خارجی این گوشی ۵.۳۸ اینچ و صفحه نمایش داخلی ۷.۵۸ اینچ است و نسبت ابعاد آن ۱ به ۱.۵۸ اینچ است. نسبت تصویر ۲:۱، آن را کوتاه‌تر و پهن‌تر از سامسونگ گلکسی Z فولد ۸ می‌کند که نسبت تصویر ۴:۳ دارد.

این گوشی دارای سیستم دوربین عقب سه‌گانه است که با همکاری لایکا طراحی شده است، احتمالاً شامل یک دوربین اصلی، یک لنز تله‌فوتو و یک لنز فوق عریض. این از گوشی مورد انتظار اپل که طبق اطلاعات فاش شده فاقد لنز تله‌فوتو خواهد بود، پیشی می‌گیرد.

این گوشی همچنین دارای یک دوربین جلو در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش داخلی است، در حالی که انتظار می‌رود گوشی اپل یکی در گوشه سمت چپ بالا داشته باشد.

شیائومی تأیید کرده است که این گوشی از چیپست Xring ۰۳ با طراحی سفارشی خود بهره می‌برد. برای مقایسه آن با چیپست‌های A۲۰ Pro اپل و اسنپدراگون ۸ Elite Gen ۵ کوالکام، آزمایش‌های عملکرد لازم است.

این گوشی با رنگ قرمز شیک موجود است، اما شیائومی به خبرنگاران اجازه لمس آن را نداده است، بنابراین هیچ اطلاعاتی در مورد حس آن در دست وجود ندارد. انتظار نمی‌رود شیائومی این گوشی را مانند اکثر محصولاتش در بازار ایالات متحده عرضه کند و بازار آمریکا را از رقابت بسیار مورد نیاز بخش فناوری مصرفی محروم کند.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: شیائومی ، اپل ، گوشی تاشو
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