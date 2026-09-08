باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناتان اسمونت، محقق ارشد موسسه فضایی آکادمی علوم روسیه، اظهار داشت که ارسال یک ماموریت انسانی به مریخ و بازگشت آن «از نظر فنی ظرف ده سال امکان‌پذیر است»، مشروط بر اینکه بودجه کافی در دسترس باشد.

او این ادعا را بر اساس برنامه‌های سرگئی کورولف، طراح شوروی، مطرح کرد که از زمان پرتاب اولین ماهواره مصنوعی و یک فضانورد، ماموریت‌های اکتشافی به مریخ را با استفاده از قابلیت‌های موجود در آن زمان پیش‌بینی می‌کرد.

شایان ذکر است که دیمیتری باکانوف، رئیس روسکاسموس، ابراز اطمینان کرد که نسل فعلی شاهد اولین ماموریت‌ها برای استعمار ماه و مریخ خواهد بود.

منبع: Vesti.ru