باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه توانمندسازی سرمایه انسانی و با هدف ارتقای مهارتهای تخصصی کارکنان وظیفه، طرح جامع مهارتآموزی سربازان در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیراز برگزار شد.
سرهنگ مجید رضایی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت مهارتآموزی جوانان اظهار داشت: خدمت مقدس سربازی تنها عرصهای برای ارتقای توان دفاعی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای شکوفایی استعدادها، کسب مهارتهای تخصصی و آمادهسازی جوانان برای ایفای نقش مؤثر در توسعه و پیشرفت کشور است.
او گفت: امروز نیروهای مسلح با اجرای برنامههای هدفمند مهارتآموزی، تلاش میکنند دوران خدمت سربازی را به بستری برای رشد فردی، افزایش توانمندیهای شغلی و تقویت سرمایه انسانی کشور تبدیل کنند.
فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا افزود: کارکنان وظیفه سرمایههای ارزشمند آینده ایران اسلامی هستند و هر میزان که در دوران خدمت از آموزشهای تخصصی و مهارتی بهرهمند شوند، با آمادگی، اعتمادبهنفس و توان بیشتری وارد بازار کار خواهند شد. این مهم، علاوه بر کاهش دغدغههای اشتغال، نقش مؤثری در رونق تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.
در ادامه، مسئولان آموزشی این فرماندهی با تشریح اهداف و دستاوردهای طرح، بر نقش آموزشهای مهارتمحور در افزایش بهرهوری، خوداتکایی و مسئولیتپذیری کارکنان وظیفه تأکید کردند و اجرای این برنامه را گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف کلان نیروهای مسلح در زمینه توانمندسازی جوانان دانستند.
همچنین تعدادی از کارکنان وظیفه حاضر در این دورهها، ضمن ابراز رضایت از کیفیت آموزشها، برگزاری چنین برنامههایی را فرصتی ارزشمند برای فراگیری مهارتهای کاربردی، افزایش توانمندیهای فردی و کسب آمادگی برای ورود به بازار کار عنوان کردند.
طرح مهارتآموزی کارکنان وظیفه در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه ۲ نزاجا، با هدف تربیت نیروهای متخصص، خلاق و کارآمد، ارتقای سرمایه انسانی و فراهمسازی زمینه اشتغال پایدار جوانان، بهصورت مستمر در حال اجراست و به عنوان یکی از برنامههای راهبردی این فرماندهی، نقش مهمی در پیوند میان خدمت مقدس سربازی و آینده شغلی کارکنان وظیفه ایفا میکند.