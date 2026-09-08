معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اعلام انجام معاینات پزشکی ۴۷ هزار و ۸۷۱ متقاضی حج ۱۴۰۶، از متقاضیان باقی‌مانده خواست با توجه به پایان شهریورماه به‌عنوان آخرین مهلت اعلام‌شده، هرچه سریع‌تر برای انجام معاینات پزشکی مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر جنگجو با تشریح آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج ۱۴۰۶ اظهار کرد: تاکنون اسامی ۶۸ هزار و ۷۸۵ نفر از متقاضیانی که در سامانه «حج من» ثبت‌نام کرده و از نظر اولویتی واجد شرایط تشرف به حج ۱۴۰۶ بوده‌اند، از سوی سازمان حج و زیارت به مرکز پزشکی ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع متقاضیان معرفی‌شده، تاکنون معاینات پزشکی ۴۷ هزار و ۸۷۱ نفر انجام شده است که برخی از آنان تأییدیه پزشکی دریافت کرده‌اند و تعدادی نیز به دلیل نیاز به انجام معاینات تخصصی یا بررسی بیشتر، در حال طی مراحل ارجاع به کمیسیون پزشکی هستند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت ادامه داد: در مجموع ۶۷ درصد از متقاضیان برای انجام معاینات پزشکی به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت در سراسر کشور مراجعه کرده‌اند و ۳۳ درصد معادل ۲۰ هزار و ۹۱۴ نفر، هنوز برای انجام معاینات مراجعه نکرده‌اند.

جنگجو با تأکید بر ضرورت مراجعه سریع متقاضیان گفت: بر اساس آخرین اعلام سازمان حج و زیارت، پایان شهریورماه آخرین مهلت انجام معاینات پزشکی است و فرصت زیادی برای تکمیل این فرآیند باقی نمانده است؛ بنابراین از متقاضیانی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت در سراسر کشور مراجعه کنند.

برگزاری کمیسیون‌های تخصصی پزشکی از ۱۹ شهریور

وی همچنین از برگزاری کمیسیون‌های تخصصی تعیین استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶ در قم و تهران خبر داد و گفت: کمیسیون تخصصی خادمین فرهنگی و متقاضیانی که بنابر تشخیص پزشکان معاینه نیازمند بررسی در کمیسیون هستند، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در استان قم برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این کمیسیون در قم، خیابان شهید توکلی (ساحلی)، بعداز فرمانداری نبش کوچه هفتم برگزار می‌شود.

جنگجو ادامه داد: همچنین روز شنبه ۲۱ شهریورماه کمیسیون تخصصی در محل مرکز پزشکی حج و زیارت در تهران برگزار خواهد شد که خادمین فرهنگی از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و سایر متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر برای بررسی‌های تخصصی مراجعه خواهند کرد.

وی محل برگزاری کمیسیون تهران را مرکز پزشکی حج و زیارت، خیابان ولیعصر، روبه‌روی برج کیان، محدوده بین شهید دستگردی (ظفر) و نیایش اعلام کرد.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت در پایان از همه متقاضیانی که تاکنون برای انجام معاینات پزشکی مراجعه نکرده‌اند خواست با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده، در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند معاینات خود اقدام کنند.

منبع: هلال احمر

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، کمیسیون پزشکی ، حج
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