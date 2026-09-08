 اظهارات کوبنده نویسنده آمریکایی علیه سیاست خارجی واشنگتن + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - گرین والد، روزنامهنگار و نویسنده آمریکایی گفت: آمریکا برای آزاد کردن مردم وارد جنگ نمیشود. آمریکا برای هیچ هدفی جز غارت منابع و روی کار آوردن حکومتهای دستنشانده وارد جنگ نمیشود و اگر این موضوع را درباره آمریکا، سیاست خارجی و تاریخ آن درک نکنید، اساساً هیچ چیز نفهمیدهاید.
وی افزود: ایرانیانی ساکن تورنتو، لسآنجلس، لندن و نیویورک میگفتند: «رئیسجمهور ترامپ، برو و ما را آزاد کن؛ ما شاه را میخواهیم. من نمیدانم چرا کسی فکر میکند دونالد ترامپ یا مردم آمریکا میخواهند ترامپ برود ونزوئلا را درست کند، ایران را درست کند. آمریکا مخالف دیکتاتوری نیست؛ ما عاشق دیکتاتوری هستیم. ما در سراسر جهان از دیکتاتوریها حمایت میکنیم، از جمله در همین منطقه.