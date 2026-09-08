باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک تحقیق گسترده که توسط روزنامه صهیونیستی هاآرتص منتشر شد، فاش کرد که محمد بن زاید، رئیس امارات، حدود یک هفته و نیم قبل از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اشغالگر، هشدار داده بود که یحیی سنوار، رئیس جنبش حماس در نوار غزه، قصد دارد عملیاتی بزرگ علیه اسرائیل انجام دهد.

طبق تحقیقات و بر اساس ده‌ها منبع، سوابق، اسناد و مکاتبات داخلی، بن زاید در آخرین روز‌های سپتامبر ۲۰۲۳ یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با نتانیاهو برقرار کرد و به او اطلاع داد که سنوار در حال آماده شدن برای یک «رویداد مهم» است و نسبت به پیامد‌های آن بر منطقه و «توافق ابراهیم» هشدار داد.

طبق تحقیقات، بن زاید از نتانیاهو خواسته است که برای این تهدید آماده شود، در عین حال پیشنهاد داده است که برای یافتن یک راه حل اقتصادی برای نوار غزه و آرام کردن اوضاع در کرانه باختری برای جلوگیری از تشدید اوضاع تلاش شود.

اما نتانیاهو، به گفته منابعی که با این روزنامه مصاحبه کرده‌اند، با آرامش این هشدار را دریافت کرد و گفت که ارزیابی‌های او نشان می‌دهد که «حماس قصد دارد اقدامی را در کرانه باختری انجام دهد» و تأکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل برای همه سناریو‌ها آماده است.

تحقیقات نشان داد که هشدار امارات اولین مورد از این نوع نبوده است، زیرا یک میانجی فلسطینی نزدیک به بن زاید پیش از این پیامی از سنوار را منتقل کرده بود که شامل هشداری در مورد «زلزله» و «غافلگیری بزرگ» توسط حماس بود.

منبع: المیادین