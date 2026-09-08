باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحیددستجردی در مراسم افتتاح مرکز مراقبت و نگهداری کودکان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها یا فاقد مراکز مراقبت و نگهداری کودک هستند و یا مراکز موجود از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

وی با ابراز خرسندی از افتتاح این مرکز در وزارت راه و شهرسازی، افزود: این مرکز از دوره نوزادی تا پیش از دبستان را پوشش می‌دهد و از نظر فضای فیزیکی، نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات آموزشی و وسایل بازی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.

دبیر ستاد ملی جمعیت، مرکز مراقبت و نگهداری کودکان وزارت راه و شهرسازی را الگویی برای سایر دستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: زنان و مردانی که در محیط کار خود مشغول فعالیت حرفه‌ای هستند، باید بتوانند فرزندانشان را با آرامش در کنار خود داشته باشند و از مراقبت باکیفیت آنان اطمینان خاطر پیدا کنند.

وی ادامه داد: فراهم کردن چنین شرایطی موجب می‌شود مسئولیت حرفه‌ای و شغلی والدین با وظایف خانوادگی و مادری و پدری آنان در تقابل قرار نگیرد و خانواده بتواند هر دو مسئولیت را همزمان و با آرامش دنبال کند.

وحیددستجردی همچنین از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تقدیر کرد و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، این وزارتخانه در زمینه واگذاری زمین نیز اقدامات قابل توجهی داشته و اخیراً بیش از ۲۶ هزار خانوار صاحب زمین شده‌اند.

وی افزود: پرداخت هدیه فرزندآوری به شاغلان و بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور، توسعه خدمات رفاهی و اجرای طرح اوقات فراغت برای فرزندان کارکنان در ایام تابستان از دیگر اقدامات قابل توجه این وزارتخانه است.

دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهتمام وزیر راه و شهرسازی در راه‌اندازی و آماده‌سازی مرکز مراقبت و نگهداری کودکان این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مسئولان وزارتخانه، وزیر راه و شهرسازی شخصاً چندین بار روند آماده‌سازی این مرکز را پیگیری کرده و جزئیات آن را مورد توجه قرار داده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مسئله آرامش مادران و خانواده‌هاست.

وحیددستجردی تأکید کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره‌های آن، دستگاه‌ها را به فراهم کردن شرایط مناسب برای مراقبت و نگهداری کودکان کارکنان مکلف کرده است و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با حضور در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن بازدید از فضای اختصاص‌یافته به نگهداری کودکان، با جمعی از مادران شاغل این وزارتخانه گفت‌و‌گو کرد و در جریان مستقیم مشکلات و گلایه‌های آنان قرار گرفت.

مادران شاغل وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به شرایط نامناسب مرکز نگهداری کودکان، از کیفیت پایین امکانات و خدمات ارائه‌شده و همچنین هزینه بالای مهدکودک‌های خارج از مجموعه وزارتخانه گلایه کردند.

در نامه جمعی از مادران شاغل در این وزارتخانه خطاب به دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به نقش زنان شاغل در تأمین امنیت غذایی کشور و مسئولیت همزمان آنان در قبال خانواده و فرزندان، تأکید شده بود: حمایت ساختاری از این دو نقش، نه لطف، بلکه تکلیف قانونی دستگاه‌هاست.

وحید دستجردی در واکنش به این گلایه‌ها، با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها نباید شرایطی ایجاد کنند که مسئولیت مادری و مسئولیت حرفه‌ای زنان در مقابل یکدیگر قرار گیرد، گفت: این جمله که «چرا باید در قبال انجام وظایف مادری این چنین در تنگنا قرار بگیریم»، به‌خوبی بیانگر دغدغه و درد دل مادران شاغل است.

وی با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود در مرکز نگهداری کودکان وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: آنچه امروز در این وزارتخانه به‌عنوان مرکز مراقبت و نگهداری کودک دیده می‌شود، از نظر فضا، امکانات و خدمات، با استاندارد‌های مورد انتظار فاصله زیادی دارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مادران شاغل باشد.

دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: نمی‌توان یک فضای بسیار محدود را بدون امکانات مناسب، نیروی انسانی کافی و خدمات مورد نیاز، به‌عنوان مرکز مراقبت و نگهداری کودک در نظر گرفت و انتظار داشت مادران با آرامش خاطر فرزندان خود را به آن بسپارند.

وی با اشاره به گلایه مادران درباره هزینه‌های سنگین مهدکودک‌های خارج از وزارتخانه گفت: برخی از مادران عنوان کردند که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مهدکودک می‌کنند و در عین حال، از کیفیت خدمات ارائه‌شده نیز رضایت ندارند. چنین شرایطی فشار مضاعفی بر مادران شاغل وارد می‌کند.

وحیددستجردی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌ها در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: دستگاه‌ها موظف‌اند برای تأسیس و ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری کودک اقدام کنند و در صورت فراهم نبودن امکان ایجاد مرکز، می‌توانند با مراکز بخش خصوصی قرارداد منعقد کرده و حمایت و کمک‌هزینه مناسبی برای تأمین هزینه‌های مهدکودک کارکنان در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مادر شاغل زمانی می‌تواند مسئولیت حرفه‌ای خود را به بهترین شکل انجام دهد که نسبت به سلامت، امنیت و کیفیت مراقبت از فرزندش اطمینان خاطر داشته باشد. اگر این آرامش وجود نداشته باشد، طبیعی است که نگرانی درباره فرزند و عملکرد حرفه‌ای مادر نیز افزایش پیدا کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت با انتقاد از بی‌پاسخ ماندن برخی مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت مهدکودک وزارت جهاد کشاورزی گفت: به دلیل شکایات و تماس‌های متعدد مادران شاغل و مشکلاتی که مطرح کرده‌اند، امروز برای بررسی این موضوع در این وزارتخانه حضور پیدا کرده‌ایم و انتظار داریم مسئولان مربوطه نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.

وی ابراز امیدواری کرد وزیر جهاد کشاورزی با توجه به تکالیف قانونی مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای اصلاح شرایط موجود و فراهم کردن یک مرکز مراقبت و نگهداری مناسب و باکیفیت برای فرزندان کارکنان این وزارتخانه اقدام کند تا مادران شاغل بتوانند با آرامش خاطر، همزمان مسئولیت‌های خانوادگی و حرفه‌ای خود را به انجام برسانند.