مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر از تعطیلی ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید قاسم سعیدی سه‌شنبه اظهار کرد: با تلاش و پیگیری کارشناسان واحد نظارت بر درمان و نماینده اداره اماکن نیرو انتظامی شهرستان خرمشهر، این مراکز غیر مجاز شناسایی شدند.

وی افزود: این ۲ مرکز در زمینه ارائه خدمات زیبایی، دندانپزشکی، لیزر، ژل و بوتاکس فعالیت می‌کردند و به دلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان، شناسایی و تعطیل شدند.

سعیدی ادامه داد: وسایل و تجهیزات مرکز غیرمجاز یادشده نیز پس از انجام مراحل قانونی و با دستور مقام قضائی، ضبط و به منظور صیانت از سلامت مردم، مباشران این مرکز به مراجع قضایی معرفی شدند.

برخورد با مراکز درمانی و زیبایی غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی، از برنامه‌های مستمر دانشگاه‌های علوم پزشکی برای صیانت از سلامت مردم است.

شهرستان خرمشهر تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

برچسب ها: تعطیلی مرکز غیرمجاز ، خدمات زیبایی
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