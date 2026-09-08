باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست مشترک خانه معدن ایران و معاون اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی با محور بررسی ظرفیت های همکاری معدنی دو کشور و برنامه ریزی برای حضور هدفمند شرکت های آفریقای جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران (ایران کانماین ۲۰۲۶) برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر ضرورت تبدیل ظرفیت های موجود میان دو کشور به پروژه های واقعی اقتصادی تأکید کرد و ایران کان‌ماین را فرصتی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت ها، سرمایه گذاران، سازندگان تجهیزات و فعالان معدنی ایران و آفریقای جنوبی دانست.

ایران بستری برای توسعه همکاری های معدنی ایران و آفریقای جنوبی

بهرامن با اشاره به جایگاه آفریقای جنوبی در صنعت معدن جهان گفت: روابط معدنی دو کشور نباید صرفاً در سطح خرید و فروش کالا یا امضای تفاهم نامه باقی بماند، بلکه باید زمینه برای شکل گیری همکاری های بلندمدت در بخش های مختلف زنجیره معدن فراهم شود.

وی افزود: ایران و آفریقای جنوبی می توانند در حوزه هایی همچون اکتشاف، استخراج، فرآوری، ماشین آلات و تجهیزات معدنی، فناوری، خدمات فنی و مهندسی، آموزش و توسعه منابع انسانی همکاری های گسترده ای داشته باشند و ایران کان‌ماین می تواند نقطه آغاز این ارتباطات باشد.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نباید در انتظار تغییر شرایط سیاسی متوقف بماند، اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار نیز باید ارتباط میان تشکل ها و بنگاه های اقتصادی حفظ شود تا در زمان مناسب، شبکه همکاری های شکل گرفته بتواند به سرعت وارد مرحله اجرایی شود.

یکی از مهم ترین پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، تشکیل پاویون معدنی آفریقای جنوبی در ایران کان‌ماین ۲۰۲۶ بود.

بر اساس این پیشنهاد، شرکت ها و مجموعه های معدنی آفریقای جنوبی می توانند با حضور در این نمایشگاه، توانمندی ها و ظرفیت های خود را معرفی کرده و به صورت مستقیم با شرکت های ایرانی وارد مذاکره شوند. همچنین در صورت وجود محدودیت برای حضور فیزیکی، امکان استفاده از مدل های ترکیبی یا معرفی دیجیتال شرکت ها و فناوری های آفریقای جنوبی نیز قابل بررسی خواهد بود.

بهرامن تأکید کرد: هدف از حضور آفریقای جنوبی در ایران کان‌ماین صرفاً نمایش برندها نیست، بلکه باید این حضور به مذاکرات B۲B، شناسایی شرکای تجاری، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، انتقال فناوری و تعریف پروژه های مشترک منجر شود.

از «فروش و خرید» تا سرمایه گذاری و همکاری مشترک

رئیس خانه معدن ایران همچنین بر ضرورت نگاه دوطرفه به روابط تجاری میان ایران و آفریقای جنوبی تأکید کرد و گفت: در طراحی همکاری ها باید هم ظرفیت های ایران برای عرضه به بازار آفریقای جنوبی و هم نیازهای ایران به تجهیزات، فناوری، دانش فنی و سرمایه گذاری این کشور به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف ما این است که به جای تهیه فهرستی از شرکت ها، فرصت های واقعی همکاری میان دو کشور شناسایی شود؛ به گونه ای که مشخص باشد هر شرکت چه ظرفیتی برای عرضه دارد، چه نیازی دارد و با کدام مجموعه در کشور مقابل می تواند وارد همکاری شود.

تأکید بر همکاری های فناورانه و توسعه زنجیره معدن

در بخش دیگری از این نشست، ظرفیت همکاری های فناورانه میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، همکاری در حوزه فناوری های نوین معدنکاری، فرآوری مواد معدنی، انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و ارتباط میان مراکز دانشگاهی و تخصصی می تواند بخشی از برنامه همکاری های آینده ایران و آفریقای جنوبی باشد.

بهرامن با اشاره به ظرفیت های تخصصی خانه معدن ایران اظهار کرد: توسعه روابط معدنی تنها به تجارت مواد معدنی محدود نمی شود و باید موضوع فناوری، دانش تخصصی و توسعه منابع انسانی نیز در چارچوب همکاری های مشترک قرار گیرد.

خانه معدن؛ حلقه اتصال فعالان معدنی دو کشور

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ظرفیت شبکه اعضای این تشکل در سراسر کشور گفت: خانه معدن می تواند به عنوان حلقه اتصال میان شرکت های آفریقای جنوبی و فعالان بخش معدن ایران عمل کند و زمینه شناسایی شرکت های معتبر و دارای ظرفیت همکاری را فراهم آورد.

وی افزود: اعضای بخش معدن در ایران و آفریقای جنوبی در نهایت یک هدف مشترک دارند و آن توسعه فعالیت اقتصادی و گسترش بازار است؛ بنابراین باید ارتباط میان تشکل های تخصصی دو کشور به شکل مستمر دنبال شود.

استقبال آفریقای جنوبی از حضور در ایران

در ادامه این نشست، معاون اقتصادی سفارت آفریقای جنوبی ضمن استقبال از پیشنهاد مطرح شده برای حضور این کشور در ایران کان‌ماین ۲۰۲۶، بر ظرفیت های قابل توجه صنعت معدن آفریقای جنوبی و امکان استفاده از توان شرکت های این کشور برای توسعه همکاری با ایران تأکید کرد.

وی همچنین آمادگی خود را برای انتقالاطلاعات ایران به نهادهای اقتصادی، تشکل های تجاری و شرکت های معدنی آفریقای جنوبی اعلام کرد تا زمینه حضور هدفمند مجموعه های این کشور در نمایشگاه فراهم شود.

بر این اساس، مقرر شد اطلاعات نمایشگاه، ظرفیت های خانه معدن ایران و فرصت های همکاری در اختیار طرف آفریقای جنوبی قرار گیرد و مذاکرات برای ایجاد ارتباط مستقیم میان تشکل های معدنی و شرکت های دو کشور ادامه پیدا کند.

با توجه به ظرفیت های معدنی ایران و جایگاه آفریقای جنوبی در بازار جهانی معدن، حضور هدفمند شرکت های این کشور در ایران کان‌ماین می تواند زمینه ساز شکل گیری ارتباطات جدید میان فعالان دو کشور باشد.

در این چارچوب، برگزاری مذاکرات B۲B، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، شناسایی نیازهای تجاری، همکاری در حوزه ماشین آلات و فناوری و بررسی امکان تولید مشترک از جمله محورهایی است که می تواند حضور آفریقای جنوبی در ایران کان‌ماین ۲۰۲۶ را از یک مشارکت نمایشگاهی به یک همکاری اقتصادی بلندمدت تبدیل کند.