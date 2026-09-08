باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت : در راستای ارتقای کیفیت راهها و افزایش ایمنی تردد، در مجموع ۵ هزار و ۹۴۰ کیلومتر عملیات نگهداری و ایمنسازی در محورهای استان اجرا شده است.
وی افزود: در این مدت ۳ هزار و ۹۵۰ کیلومتر تسطیح و رگلاژ راههای روستایی و مرزی با هزینهکرد ۶۰ میلیارد تومان و یکهزار و ۶۰۰ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان انجام شده است.
شکری ادامه داد: همچنین ۲۷۰ کیلومتر اصلاح و شیببندی شیروانیها با هزینه ۵۰ میلیارد تومان و ۱۲۰ کیلومتر ایمنسازی نقاط پرتگاهی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در محورهای استان اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به سایر اقدامات انجامشده، گفت: ۱۲۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری و ترانشهبرداری نیز با هزینهکرد ۳۰ میلیارد تومان انجام شده است.
وی افزود: در حوزه نگهداری رویه راهها نیز ۷ هزار و ۸۰۰ تن چالهپرکنی محورهای مواصلاتی با مصالح اصلاحی با هزینهکرد ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ۳ هزار تن چالهپرکنی با آسفالت سرد کیسهای با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان اجرا شده است.
شکری با اشاره به اقدامات ایمنی انجامشده در نقاط پرخطر محورهای استان اظهار کرد: ۱۲ نقطه حادثهخیز مصوب ملی با هزینهکرد ۳۰۰ میلیارد تومان و ۳۰ نقطه حادثهخیز مصوب محلی با هدف افزایش میدان دید با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان اصلاح و ایمنسازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: مجموع هزینهکرد این پروژههای امانی به یکهزار و ۲۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.