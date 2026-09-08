مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای گسترده پروژه‌های امانی نگهداری راه‌ها با مجموع هزینه‌کرد بیش از یک‌هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت : در راستای ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد، در مجموع ۵ هزار و ۹۴۰ کیلومتر عملیات نگهداری و ایمن‌سازی در محورهای استان اجرا شده است.

وی افزود: در این مدت ۳ هزار و ۹۵۰ کیلومتر تسطیح و رگلاژ راه‌های روستایی و مرزی با هزینه‌کرد ۶۰ میلیارد تومان و یک‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه با اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومان انجام شده است.

شکری ادامه داد: همچنین ۲۷۰ کیلومتر اصلاح و شیب‌بندی شیروانی‌ها با هزینه ۵۰ میلیارد تومان و ۱۲۰ کیلومتر ایمن‌سازی نقاط پرتگاهی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در محورهای استان اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده، گفت: ۱۲۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری و ترانشه‌برداری نیز با هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: در حوزه نگهداری رویه راه‌ها نیز ۷ هزار و ۸۰۰ تن چاله‌پرکنی محورهای مواصلاتی با مصالح اصلاحی با هزینه‌کرد ۲۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و ۳ هزار تن چاله‌پرکنی با آسفالت سرد کیسه‌ای با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان اجرا شده است.

شکری با اشاره به اقدامات ایمنی انجام‌شده در نقاط پرخطر محورهای استان اظهار کرد: ۱۲ نقطه حادثه‌خیز مصوب ملی با هزینه‌کرد ۳۰۰ میلیارد تومان و ۳۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب محلی با هدف افزایش میدان دید با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: مجموع هزینه‌کرد این پروژه‌های امانی به یک‌هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

برچسب ها: بهسازی جاده ها ، راهداری و حمل نقل
خبرهای مرتبط
تهیه ۱۴ هزار و ۴۹۰ تن شن و نمک در چهارمحال و بختیاری
افزایش ۵ درصدی تردد‌های ورودی و خروجی گلستان در دی ماه
ثبت حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تردد بین استانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
آخرین اخبار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
سهم مودیان از آبادانی استان؛ ۴ پروژه نشان‌دار مالیاتی به بهره‌برداری رسید
ناکامی قاچاقچیان در خروج ۱۰۵۵ رأس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان‌غربی
آغاز جهاد تبیین در مدارس/ ۱۴۵۰۰ فرمانده بسیج در میدان و اتحاد اقوام در برابر نقشه‌های تفرقه
شهادت ماموستا محمدنزهتی در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی
آماده سازی اراضی نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی توسط ماشین آلات به ۷۰ درصد رسید
راه اندازی خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری در نهمین جشنواره انگور ارومیه
دستور قضایی بازداشت بلاگر هتاک در ارومیه صادر شد
توزیع ۱۴۵۴ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی