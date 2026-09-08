رئیس رسانه ملی با صدور پیامی درگذشت هنرمند انقلابی زنده‌یاد مصطفی واحدی و دو فعال فرهنگی و هنری همراهش مریم‌السادات میرحسینی و محمدرضا عبادیانی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:

«انالله و انا الیه راجعون 

عروج مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی شاهرود و دو فعال فرهنگی و هنری همراهش سرکار خانم مریم‌السادات میرحسینی و محمدرضا عبادیانی موجب تأثر و تألم گردید.

جناب آقای مصطفی واحدی عزیز ازجمله فعالان دغدغه‌مند در میدان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی بود. ستون محکم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان سمنان و شهرستان شاهرود که مهربان و پرانگیزه، جهادی و کاربلد، اهل فکر و فرهنگ و پیرو راستین منویات قائد شهید به‌شمار می‌رفت که آینده‌ای درخشان برایش متصور بودیم، لکن در برابر تقدیر الهی چاره‌ای جز رضا و تسلیم نیست. 

این مصیبت دردناک را به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان سمنان، خانواده‌های داغدار و همه دوستانشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آنان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

پیمان جبلی 

رئیس سازمان صداوسیما»

برچسب ها: رئیس رسانه ملی ، هنرمند انقلابی
خبرهای مرتبط
قدردانی رئیس کل نظام پزشکی از رسانه ملی
«ایران جان» ظرفیت‌های آذربایجان شرقی را روایت می‌کند
قدردانی وزیر میراث فرهنگی از صداوسیما برای پوشش جشن ثبت جهانی الموت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از «نشان فیلم» با تأکید بر رسالت فرهنگی/ روح‌الامین: در خدمت ادبیات فارسی بوده‌ام
«ململ» هفت روز مهمان نمایشگاه ایران نوشت شد
آخرین اخبار
رونمایی از «نشان فیلم» با تأکید بر رسالت فرهنگی/ روح‌الامین: در خدمت ادبیات فارسی بوده‌ام
«ململ» هفت روز مهمان نمایشگاه ایران نوشت شد
شهرک اکباتان میزبان درس خارج فقه می‌شود
درخشش مستند «ولات» و فیلم «سرزمین فرشته‌ها» در جشنواره کازان
هیات داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران معرفی شدند
هیات داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران معرفی شدند
انتشار مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» به قلم ۸ نویسنده کشور
«خانه امن»؛ تصویری از توطئه و بحران امنیتی در دولت آمریکا
«سخت ولی شیرین»؛ کتابی که از قهرمان‌سازی بیزار است
روایت سخت ولی شیرین از مجاهدت زنان دفاع مقدس تا همسرداری شهدا
آخرین اپیزود فصل دوم مجموعه سرو سپید سرخ پنجشنبه پخش می‌شود
«۲۵۵ روایت از جنگ»؛ تلاشی برای فاصله‌گرفتن از روایت‌های کلیشه‌ای
رادیو قرآن باید پیشران ترویج و تعلیم کلام وحی باشد
تمرکز شبانه‌روزی رژیم صهیونیستی بر شبکه‌های صداوسیما/ بریده‌های برنامه «قرارگاه جنگ» در سرزمین‌های اشغالی مورد توجه قرار گرفت + فیلم