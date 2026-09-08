باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت پیمان جبلی به این شرح است:
«انالله و انا الیه راجعون
عروج مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی شاهرود و دو فعال فرهنگی و هنری همراهش سرکار خانم مریمالسادات میرحسینی و محمدرضا عبادیانی موجب تأثر و تألم گردید.
جناب آقای مصطفی واحدی عزیز ازجمله فعالان دغدغهمند در میدان فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی بود. ستون محکم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان سمنان و شهرستان شاهرود که مهربان و پرانگیزه، جهادی و کاربلد، اهل فکر و فرهنگ و پیرو راستین منویات قائد شهید بهشمار میرفت که آیندهای درخشان برایش متصور بودیم، لکن در برابر تقدیر الهی چارهای جز رضا و تسلیم نیست.
این مصیبت دردناک را به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان سمنان، خانوادههای داغدار و همه دوستانشان تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای آنان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما»