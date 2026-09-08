باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی در سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی درباره شرایط موجود و چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی اظهار داشت: واقع‌بینانه باید به شرایط کشور نگاه کنیم و برای ماه‌های آینده برنامه داشته باشیم و در حوزه انرژی، صرف این که مطالبه کنیم وزارت نیرو یا وزارت نفت وظایف خود را انجام دهند، پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی نخواهد بود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما باید از همین حالا برای تامین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به‌ویژه جبران کسری احتمالی گاز برنامه‌ریزی کنیم و بهره‌برداران را نیز برای استفاده از سوخت مایع آماده کنیم.

فتحی با اشاره به تدوین برنامه ۶ ماهه برای بخش کشاورزی بیان کرد: این برنامه با همکاری شورای عالی انرژی تهیه شده و هدف آن این است که دستگاه‌های متولی، پیش از ایجاد بحران، برای مدیریت شرایط احتمالی آمادگی داشته باشند.

وی ادامه داد: میزان مصرف انرژی بخش کشاورزی و سوخت مورد نیاز این بخش باید به‌صورت دقیق برآورد شود و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها نیز لازم است موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای عبور از مشکلات تاکید کرد و افزود: شرایط موجود ایجاب می‌کند با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسائل را مدیریت کنیم و البته این همکاری به معنای کنار گذاشتن مطالبه‌گری نیست، بلکه باید در کنار مطالبه حقوق بخش کشاورزی، برای شرایطی که ممکن است دستگاه‌های دیگر نتوانند تمام نیازها را تامین کنند نیز برنامه عملیاتی داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش کشاورزان، تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور گفت: در ۱۵ ماه گذشته، با وجود بحران‌ها و شرایط دشوار، بهره‌برداران، تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی نقش موثری در تامین امنیت غذایی ایفا کردند و عملکرد بخش کشاورزی در این مدت روندی رو به رشد داشته است.

فتحی درهمین حال تاکید کرد: اتاق اصناف و اتحادیه‌های بخش کشاورزی باید به‌عنوان نمایندگان واقعی بهره‌برداران مورد توجه قرار گیرند. وی درباره چالش های دوران جنگ های تحمیلی نیز اظهارداشت: در مقاطعی، حوزه حمل‌ونقل به‌شدت با چالش مواجه شد و امکان جابه‌جایی کالا وجود نداشت، بنابراین تامین کالاهای مورد نیاز از محل ذخایر استانی و مدیریت زنجیره تامین در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اصلاح نرخ ارز و تامین منابع مالی برای نهاده‌ها و مواد اولیه تولید را از دیگر اقدامات موثر در مدیریت شرایط اعلام کرد و گفت: تامین نهاده‌هایی مانند ذرت و سایر مواد اولیه مورد نیاز تولید، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار مشکلات سال‌های گذشته داشت.

وی با اشاره به تجربه مشکلات تولید در سال‌های گذشته از جمله معدوم‌سازی جوجه، بیان کرد: در شرایط اخیر تلاش شد با تامین منابع مالی و اتخاذ تصمیمات فوری، مشکلات گذشته تکرار نشود و تولیدکنندگان با بحران‌های مشابه مواجه نشوند.

فتحی اعتماد بهره‌برداران به وزیر جهادکشاورزی را یکی از عوامل مهم حفظ تولید دانست و افزود: هنگامی که به تولیدکننده اطمینان داده می‌شود در صورت بروز مشکل، دولت برای حل آن ورود خواهد کرد، تولیدکننده نیز با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: در این دوره بحران جنگ، وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که اجازه داده نمی‌شود مشکلات مقطعی به توقف تولید و آسیب به امنیت غذایی کشور منجر شود.

فتحی افزود: در جریان بحران‌ها، جلسات متعدد و مستمری با دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف برگزار شد تا مشکلات ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. حاصل این همکاری، تداوم تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال جدی در تأمین کالاهای اساسی بود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به تغییر مبادی تامین نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از بروز مشکل در تامین نهاده‌های مورد نیاز، مبادی تامین و مسیرهای واردات متنوع‌تر شد و استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، در دستور کار قرار گرفت.

فتحی گفت: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تامین، کاهش ریسک و جلوگیری از ایجاد وقفه در واردات کالاهای اساسی انجام شد و نشان داد که در شرایط بحرانی، باید با انعطاف و تصمیم‌گیری سریع، مسیرهای جدیدی برای تامین نیازهای کشور ایجاد کرد.