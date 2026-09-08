باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به گزارش خدمات و اقدامات این جمعیت در پی هشدار‌های سطح نارنجی شماره ۴۷، ۴۸ و ۴۹، گفت: این عملیات از ساعت ۲۳ روز ۱۶ شهریورماه آغاز شد و تا ساعت ۱۲ روز ۱۷ شهریورماه ادامه داشت.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۸ شعبه هلال‌احمر در سه استان گلستان، گیلان و مازندران درگیر عملیات امدادرسانی بودند و در مجموع به ۴۰۷ نفر خدمات ارائه شد.

کبادی ادامه داد: در جریان این حوادث، عملیات تخلیه آب از ۵۴ واحد مسکونی در استان‌های گیلان و مازندران انجام شد و ۱۶۴ نفر نیز در استان گیلان اسکان اضطراری یافتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات همچنین از انتقال ۴۵ نفر به مناطق امن در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و گفت: امدادگران هلال‌احمر در این حوادث موفق به رهاسازی ۱۲۹ دستگاه خودرو گرفتار در حوادث طبیعی شدند که در مجموع ۲۲۹ نفر سرنشین داشتند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عملیاتی به کارگیری شده در این عملیات اظهار کرد: ۲۴ تیم عملیاتی متشکل از ۷۳ نیروی امدادی در عملیات حضور داشتند و برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، ۲۱ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۷ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه خودروی نجات و ۱۲ دستگاه خودروی کمک‌دار به‌کارگیری شد.

منبع: سازمان امداد و نجات