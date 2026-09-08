باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جدان فدای ایران + فیلم

رزمایش بزرگ ٣١٣ هزار نفری جانفدایان ایران جمعه ۲۷ شهریورماه در تهران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» شهریور ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می شود؛ جهت ثبت نام‌ و حضور در این رزمایش‌ بزرگ به مساجد و پایگاه‌های مقاومت مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط
رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جدان فدای ایران + فیلم
young journalists club

شجاعت مردم ایران با حضور در پویش جان فدا + فیلم

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جدان فدای ایران + فیلم
young journalists club

از کانادا تا آلمان؛ جان فدا برای ایران + فیلم

رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جدان فدای ایران + فیلم
young journalists club

جشن ازدواج زوج‌های جان‌فدا در سراسر کشور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تحلیلگر امنیت ملی آمریکا؛ عملکرد موشک «قاسم بصیر» فوق‌العاده دقیق و دیوانه‌کننده است! + فیلم
۵۲۷

 تحلیلگر امنیت ملی آمریکا؛ عملکرد موشک «قاسم بصیر» فوق‌العاده دقیق و دیوانه‌کننده است! + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 شکست سنگین پدافند آمریکا مقابل ایران از زبان تحلیلگر سابق سیا + فیلم
۴۹۴

 شکست سنگین پدافند آمریکا مقابل ایران از زبان تحلیلگر سابق سیا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
 شوک نفتی در راه آمریکا + فیلم
۴۳۹

 شوک نفتی در راه آمریکا + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
روایت مستند از اتاق تصمیم کشتار جمعه سیاه + فیلم
۳۷۲

روایت مستند از اتاق تصمیم کشتار جمعه سیاه + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم
۳۴۸

زیارت معاون اول رئیس‌جمهور از حرم حضرت معصومه (س) + فیلم

۱۷ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha