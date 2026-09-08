رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جدان فدای ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06f3\u06f1\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u00ab\u062c\u0627\u0646\u0641\u062f\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f\u061b \u062c\u0647\u062a \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645\u200c \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u200c \u0628\u0632\u0631\u06af \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n