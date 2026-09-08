وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با همتای ژاپنی خود از پیشرفت قابل توجه مذاکرات ایران و عمان برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور با «توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقض تاسف بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و تصریح کرد؛ «راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم نامه اسلام آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد.»

عراقچی همچنین با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، از پیشرفت قابل توجه گفت‌و‌گو‌های دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکار‌های آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.

وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشور‌های منطقه و کشور‌های ذینفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین در خصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و کنسولی توافق کردند.

برچسب ها: عراقچی ، ژاپن ، تنگه هرمز ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۷ - شهریور - ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما با بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حل نخواهد شد و حل نمی شود چون به خاطر که مشکل اصلی ما با آمریکا جنایتکار در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است و نه در سال ۱۴۰۵
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
واین در حالی است که رافائل گروسی بی ادب، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون هنوز هم تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به کشورمان محکوم نکرده است.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
6 ماه است که از جنایت این جانی و سگ هارش می گذرد، چرا هنوز این جانیان نفس می کشند؟!
راه حل باز شدن تنگه هرمز انتقام از جانیان است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
راه‌حل بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی، بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیست و 100 درصد فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی است.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
متأسفانه عملکرد سید عباس عراقچی در ایران، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی و... به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
واین در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در توافق هسته ای برجام عمل نکرده است
واین در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در توافق هسته ای برجام عمل نمی‌کند.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
راه‌حل تنگه هرمز 100 درصد فقط ترک نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سراسر منطقه است، نه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
۰
۶
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