معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: ۲۲ هزار استعداد برتر در سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد در نشست با نخبگان و استعداد‌های برتر تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار استعداد برتر در سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند و مهم‌ترین وظیفه این نهاد در حوزه فرهنگی، شناسایی و حمایت از این قشر است.

متقی‌فر با اشاره به رویکرد کمیته امداد در توانمندسازی نخبگان گفت: تلاش می‌کنیم با نیازسنجی، اولویت‌بندی و حمایت هدفمند، استعداد‌های نهفته جامعه هدف را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کنیم. حمایت از دانش‌آموزان برای موفقیت در آزمون سمپاد، کنکور و دستیابی به رتبه‌های برتر، در کنار شناسایی مخترعان، ثبت اختراعات و کمک به ایجاد درآمد از دستاورد‌های علمی آنان، از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد بیش از ۱۲۰ نوع خدمت به مددجویان ارائه می‌دهد، تصریح کرد: با وجود گستردگی خدمات، حمایت از استعداد‌های برتر برای ما جایگاه ویژه‌ای دارد و این اقدام را یک سرمایه‌گذاری برای آینده کشور می‌دانیم؛ زیرا باور داریم هرچه زمینه شکوفایی استعداد‌های فرزندان این سرزمین بیشتر فراهم شود، آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه رقم خواهد خورد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نخبگان در عرصه اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: افراد مستعد و نخبه، حتی اگر در جایگاه سخنران یا مسئول نباشند، می‌توانند در میان خانواده، دوستان و اطرافیان خود اثرگذار باشند.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در فشار‌های نظامی، جنگ شناختی را علیه ایران دنبال می‌کند، افزود: در این جنگ، باورها، ارزش‌ها و اعتقادات مردم هدف قرار می‌گیرد و رسانه‌ها به‌عنوان ابزار اصلی این هجمه عمل می‌کنند.

متقی‌فر خطاب به نخبگان حاضر در جلسه تأکید کرد: آینده‌سازان کشور نباید اجازه دهند جنگ شناختی بر اندیشه و باور‌های آنان اثر بگذارد، بلکه باید با برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و نقش‌آفرینی مؤثر، مسیر آینده خود و کشور را ترسیم کنند.

وی خاطرنشان کرد: شما نخبگان، مدیران و مسئولان آینده ایران خواهید بود و باید با تمام توان برای ساختن آینده‌ای پیشرفته و مقتدر برای کشور تلاش کنید.

برچسب ها: کمیته امداد ، نخبگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
برعکس جوکایی که برا صندوق صدقات ساختن اونا به نحو عجیبی کار میکنن و مؤثرن و بلا و مصببت رو از آدم دور میکنن من هر وقت به غیر از کمیته امداد به جای دیگه صدقه دادم اصلا نتیجه نگرفتم ولی به کمیته امداد که دادم نتیجه گرفتم
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