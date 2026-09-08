وزیر امور خارجه ایسلند، پس از انتشار تصویری توسط دونالد ترامپ که در آن ایسلند و چندین قلمرو دیگر زیر پرچم آمریکا نشان داده شده بود، سفیر آمریکا را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های محلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که وزیر امور خارجه ایسلند، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نقشه‌ای را منتشر کرد که ایسلند و چندین قلمرو دیگر را زیر پرچم آمریکا نشان می‌داد، سفیر آمریکا را احضار کرد.

به گزارش شبکه دولتی ایسلند، RUV، تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه، به دلیل تصویری که ترامپ در پلتفرم تروث سوشال خود منتشر کرده بود، بیلی لانگ، سفیر آمریکا، را به یک دیدار احضار کرد.

وزارت خارجه ایسلند اعلام کرد: «در این دیدار روشن شد که این پست کاملاً نامناسب بوده است.»

این نقشه، ایالات متحده، کانادا، گرینلند، ایسلند و آمریکای مرکزی را تحت پوشش پرچم آمریکا نشان می‌داد. ترامپ این تصویر را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد.

این حادثه در بحبوحه اظهارات مکرر ترامپ مبنی بر تلاش برای به دست آوردن کنترل گرینلند، یک قلمرو خودمختار در قلمرو پادشاهی دانمارک، رخ می‌دهد.

اوایل امسال، ترامپ در مجمع اقتصادی جهان در داووس و در کاخ سفید، در حالی که درباره گرینلند صحبت می‌کرد، بار‌ها به ایسلند اشاره کرد.

مقامات کاخ سفید ابتدا انکار کردند که او دو کشور را با هم اشتباه گرفته است، اما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بعداً اعتراف کرد که ترامپ ایسلند و گرینلند را با هم اشتباه گرفته است.

ترامپ قبلاً نیز تصاویری را منتشر کرده بود که گرینلند را زیر پرچم آمریکا یا سایر نماد‌های آمریکایی نشان می‌داد.

آخرین پست در ایسلند با انتقاد مواجه شد و سونیا توربرگسدوتیر، رئیس فدراسیون کارمندان دولتی و شهرداری‌ها، آن را «بی‌احترامی» توصیف کرد.

او گفت: «این نحوه رفتار کشور‌های متمدن با یکدیگر نیست.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: کشور ایسلند ، دونالد ترامپ
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