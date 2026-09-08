سی‌ان‌ان به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: خسارت ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه سنگین بوده است. به عنوان مثال، به گفته یک افسر اطلاعاتی سابق، پایگاه سیا در ریاض در اثر حمله ایران عملاً نابود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: شش منبع آگاه می‌گویند که در دفاتر ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا، اخیراً بحث‌های آرامی درباره کاهش تعداد افراد و تأسیسات مستقر در خاورمیانه در صورت موفقیت دولت ترامپ در پایان دادن به مناقشه ایران وجود داشته است.

در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده به طور تصاعدی مجموعه‌ای از تأسیسات نظامی و اطلاعاتی دائمی را برای جنگیدن و انجام حملات در شش کشور شامل عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی گسترش داد.

اما نبرد اخیر با ایران، آسیب‌پذیری‌های عمیقی را در زیرساخت‌های آمریکا در خاورمیانه آشکار کرد زیرا بسیاری از این سایت‌ها در جنگی نامحبوب هدف حملات مکرر ایران قرار گرفته‌اند.

از این رو، ارتش آمریکا در حال ارزیابی چگونگی تقویت دفاع خود از نیرو‌هایی است که انتظار می‌رود حتی پس از پایان جنگ در منطقه باقی بمانند. به گفته دو منبع آگاه از این مذاکرات، این شامل انتقال برخی از تأسیسات به زیر زمین برای دفاع بهتر در برابر حملات موشکی و پهپادی مانند حملات ایران در این چند ماهه اخیر می‌شود.

در حالی که پنتاگون مدت‌هاست در مورد انتقال برخی از پایگاه‌های منطقه به زیر زمین بحث می‌کند، این ایده پس از هفته‌های اول جنگ، یعنی زمانی که ایران آسیب‌پذیری آنها را در برابر حملات پهپادی و موشکی نشان داد، فوریت جدیدی پیدا کرد.

اگرچه برنامه‌ریزان اکنون در حال بررسی گزینه‌های کاهش احتمالی نیرو‌های آمریکایی در منطقه هستند، اما به نظر نمی‌رسد ایالات متحده به مذاکره برای توافق با ایران که به این درگیری پایان دهد، نزدیک‌تر شده باشد.

ایران همچنان به هدف قرار دادن پایگاه‌ها و نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه ادامه می‌دهد و هفته گذشته حملاتی را علیه تأسیسات آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی انجام داد، در حالی که دو طرف برای اولین بار در تقریباً یک ماه گذشته به تبادل آتش پرداختند.

مقامات آمریکایی می‌گویند که این خسارت سنگین بوده است. به عنوان مثال، به گفته یک مقام آمریکایی و یک افسر اطلاعاتی سابق، پایگاه سیا در ریاض، عربستان سعودی، در اثر حمله ایران عملاً نابود شد. اگرچه مقامات پنتاگون سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن این تأثیر داشته‌اند، اما تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان سعودی و کویت همگی مورد اصابت پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی قرار گرفته‌اند و منابع می‌گویند که این خسارت قابل‌توجه بوده است.

یک مقام و دو منبع دیگر آشنا با این بحث‌ها به سی‌ان‌ان گفتند: در برخی موارد، دولت آمریکا ممکن است تا حدی به دلیل ملاحظات هزینه‌ای، از بازسازی دارایی‌هایی که در حملات ایران به شدت آسیب دیده یا نابود شده‌اند، خودداری کند. مقامات پنتاگون تاکنون علناً از اعلام اینکه چه چیزی را ممکن است بازسازی کنند، خودداری کرده‌اند.

در ماه آوریل، حسابرس پنتاگون به خبرنگاران گفت که مشخص نیست هزینه تعمیر پایگاه‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده از جنگ با ایران چقدر خواهد بود.

به گفته سه منبع آگاه، مقامات ارشد پنتاگون به طور خصوصی تصریح کرده‌اند که می‌خواهند حضور نیرو‌های نظامی ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای انتقال بیشتر بار دفاعی به شرکای منطقه‌ای، کاهش دهند.

رهبران ارشد نظامی آمریکا اخیراً به ترامپ هشدار دادند که گزینه‌های جنگی برای تشدید درگیری با ایران بعید است به اهداف اعلام‌شده او برسند و به همین دلیل، ترامپ ترجیح داد به امید فلج کردن ایران، بر افزایش فشار اقتصادی متمرکز شود.

اما هیچ جدول زمانی مشخصی برای اینکه این استراتژی چقدر طول بکشد تا نتایج حاصل شود وجود ندارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رهبران کنونی ایران ممکن است مایل به تحمل ماه‌ها درد اقتصادی باشند و بعید است در کوتاه‌مدت تسلیم شوند.

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، جنگ رمضان ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
پوتین به ترامپ: روسیه هیچ برنامه خصمانه‌ای علیه اروپا ندارد
واکنش‌ها به سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران:
یک نفر باید ترامپ را به خانه سالمندان ببرد
به ترامپ فحاشی نکنید، اما جوابش را بدهید
ایران؛ اولین کشوری است که نشان داد پادشاه لخت است!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۱:۵۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۲
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
نتیجه ؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
ای کاش خود خاک آمریکا رو با موشک قاره پیما هم می‌زدیم........
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
فقط بمب هیدروژنی
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۰۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۵
الحمدالله
۶
۱۰
پاسخ دادن
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
آخرین اخبار
سی بی اس: چندین هواپیمای جنگی آمریکا در حمله ایران به اردن آسیب دیدند
ترامپ: پوتین می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد
اوکراین تأسیسات گازی روسیه در سیبری را هدف قرار داد
دمشق ورود نتانیاهو به خاک سوریه را محکوم کرد
ترامپ: جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد
تحریم‌ها علیه شهرک‌های غیرقانونی؛ شکست دیپلماتیک و ناکامی بزرگ برای نتانیاهو
زلنسکی در یک قدمی حادثه هوایی؛ پهپاد به هواپیمای رئیس‌جمهور اوکراین نزدیک شد
مدودف: جنگ اوکراین باید با شروط روسیه پایان یابد
فراخوان هشت کشور عربی و اسلامی برای تحریم شهرک‌های یهودی‌نشین
لبنان: اسرائیل از زمان توافق، حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کرده است
تصویب قطعنامه آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام 
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
بهای نفت از صد دلار گذشت
کرملین: هیئت آمریکایی در سفر به مسکو پیامی از کی‌یف نداشت
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
مشاور پوتین: آمریکا باید کمک به کی‌یف را متوقف کند
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اسرائیل ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کند
کرملین: احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین بررسی شد
سفارت روسیه در مجارستان: به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
تاکید روسیه بر نبود یک طرح عملی برای پایان جنگ اوکراین
یمن: عربستان به‌دلیل حمایت از فلسطین به ما حمله می‌کند
هشدار درباره جهش قیمت گاز در اروپا پیش از زمستان
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات
اعتراض در سئول به اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز