باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: شش منبع آگاه می‌گویند که در دفاتر ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا، اخیراً بحث‌های آرامی درباره کاهش تعداد افراد و تأسیسات مستقر در خاورمیانه در صورت موفقیت دولت ترامپ در پایان دادن به مناقشه ایران وجود داشته است.

در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده به طور تصاعدی مجموعه‌ای از تأسیسات نظامی و اطلاعاتی دائمی را برای جنگیدن و انجام حملات در شش کشور شامل عراق، افغانستان، سوریه، ایران، یمن و لیبی گسترش داد.

اما نبرد اخیر با ایران، آسیب‌پذیری‌های عمیقی را در زیرساخت‌های آمریکا در خاورمیانه آشکار کرد زیرا بسیاری از این سایت‌ها در جنگی نامحبوب هدف حملات مکرر ایران قرار گرفته‌اند.

از این رو، ارتش آمریکا در حال ارزیابی چگونگی تقویت دفاع خود از نیرو‌هایی است که انتظار می‌رود حتی پس از پایان جنگ در منطقه باقی بمانند. به گفته دو منبع آگاه از این مذاکرات، این شامل انتقال برخی از تأسیسات به زیر زمین برای دفاع بهتر در برابر حملات موشکی و پهپادی مانند حملات ایران در این چند ماهه اخیر می‌شود.

در حالی که پنتاگون مدت‌هاست در مورد انتقال برخی از پایگاه‌های منطقه به زیر زمین بحث می‌کند، این ایده پس از هفته‌های اول جنگ، یعنی زمانی که ایران آسیب‌پذیری آنها را در برابر حملات پهپادی و موشکی نشان داد، فوریت جدیدی پیدا کرد.

اگرچه برنامه‌ریزان اکنون در حال بررسی گزینه‌های کاهش احتمالی نیرو‌های آمریکایی در منطقه هستند، اما به نظر نمی‌رسد ایالات متحده به مذاکره برای توافق با ایران که به این درگیری پایان دهد، نزدیک‌تر شده باشد.

ایران همچنان به هدف قرار دادن پایگاه‌ها و نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه ادامه می‌دهد و هفته گذشته حملاتی را علیه تأسیسات آمریکایی در اردن و امارات متحده عربی انجام داد، در حالی که دو طرف برای اولین بار در تقریباً یک ماه گذشته به تبادل آتش پرداختند.

مقامات آمریکایی می‌گویند که این خسارت سنگین بوده است. به عنوان مثال، به گفته یک مقام آمریکایی و یک افسر اطلاعاتی سابق، پایگاه سیا در ریاض، عربستان سعودی، در اثر حمله ایران عملاً نابود شد. اگرچه مقامات پنتاگون سعی در کم‌اهمیت جلوه دادن این تأثیر داشته‌اند، اما تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین، قطر، عربستان سعودی و کویت همگی مورد اصابت پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی قرار گرفته‌اند و منابع می‌گویند که این خسارت قابل‌توجه بوده است.

یک مقام و دو منبع دیگر آشنا با این بحث‌ها به سی‌ان‌ان گفتند: در برخی موارد، دولت آمریکا ممکن است تا حدی به دلیل ملاحظات هزینه‌ای، از بازسازی دارایی‌هایی که در حملات ایران به شدت آسیب دیده یا نابود شده‌اند، خودداری کند. مقامات پنتاگون تاکنون علناً از اعلام اینکه چه چیزی را ممکن است بازسازی کنند، خودداری کرده‌اند.

در ماه آوریل، حسابرس پنتاگون به خبرنگاران گفت که مشخص نیست هزینه تعمیر پایگاه‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده از جنگ با ایران چقدر خواهد بود.

به گفته سه منبع آگاه، مقامات ارشد پنتاگون به طور خصوصی تصریح کرده‌اند که می‌خواهند حضور نیرو‌های نظامی ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای انتقال بیشتر بار دفاعی به شرکای منطقه‌ای، کاهش دهند.

رهبران ارشد نظامی آمریکا اخیراً به ترامپ هشدار دادند که گزینه‌های جنگی برای تشدید درگیری با ایران بعید است به اهداف اعلام‌شده او برسند و به همین دلیل، ترامپ ترجیح داد به امید فلج کردن ایران، بر افزایش فشار اقتصادی متمرکز شود.

اما هیچ جدول زمانی مشخصی برای اینکه این استراتژی چقدر طول بکشد تا نتایج حاصل شود وجود ندارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رهبران کنونی ایران ممکن است مایل به تحمل ماه‌ها درد اقتصادی باشند و بعید است در کوتاه‌مدت تسلیم شوند.