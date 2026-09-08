همزمان با ۱۷ شهریورماه، سامانه تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان با حضور مسئولان ارشد وزارت ورزش و صندوق کارآفرینی امید رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آیین رونمایی از سامانه تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان با هدف تسهیل دسترسی جوانان به منابع مالی و کوتاه‌تر شدن مسیر آنان از ایده تا اشتغال، امروز ۱۷ شهریورماه برگزار شد.

محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: این همکاری با هدف اعطای تسهیلات تلفیقی از محل کمک‌های فنی و اعتباری، منابع صندوق و همچنین ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است تا متقاضیان بتوانند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تأمین سرمایه در گردش از تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کنند.

محسن ضیایی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه باید فراتر از رونمایی از یک پلتفرم باشد، گفت: امیدواریم این سامانه بتواند مسیر جوانان را از ایده تا اشتغال و از انگیزه تا فرصت کوتاه‌تر کند.

وی افزود: باور ما این است که جوانان کشور بیش از حمایت، به فرصت نیاز دارند و وظیفه ما در صندوق کارآفرینی امید این است که دسترسی آنان به فرصت‌ها را ساده‌تر، شفاف‌تر و هدفمندتر کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: امیدواریم این سامانه به عنوان تسهیلگر مسیر اشتغال پایدار، کارآفرینی و توانمندسازی جوانان عمل کند و بتوانیم با ارائه به‌موقع تسهیلات به این قشر، زمینه رقم خوردن اتفاقات مثبت در حوزه اشتغال را فراهم کنیم.

ضیایی با اشاره به منابع در نظر گرفته‌شده برای این طرح گفت: در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای جوانان اختصاص پیدا کرده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل کمک‌های فنی و اعتباری وزارت ورزش و جوانان تأمین شده و صندوق کارآفرینی امید نیز متعهد شده است یک هزار میلیارد تومان دیگر از منابع مورد نیاز را تأمین کند.

وی با تأکید بر اینکه این تسهیلات در مقایسه با سایر تأمین‌کنندگان مالی، از شرایط ارزان‌قیمت‌تری برخوردار است، اظهار کرد: تلاش داریم از ظرفیت‌های مختلف برای تسهیل روند ارائه تسهیلات استفاده کنیم و در این مسیر بازخورد‌ها و نقد‌های اصحاب رسانه نیز می‌تواند به شناسایی مشکلات و کاهش موانع کمک کند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام محمدحسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال جوانان گفت: اشتغال‌زایی و تسهیل امور جوانان از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جامعه است و اعتبار مالی یکی از زیرساخت‌هایی است که باید برای کمک به جوانان فراهم شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از دغدغه‌های جوانان به موضوع اشتغال و دسترسی به فرصت‌های مناسب بازمی‌گردد و ایجاد چنین سامانه‌هایی می‌تواند بخشی از موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

حسنخانی با قدردانی از تلاش‌های معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید برای راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: ایجاد یک پلتفرم برای ارائه تسهیلات به جوانان، اقدامی در جهت تسهیل امور و برداشتن موانع از مسیر آنان است.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: جوانان نیازمند حمایت صرف نیستند، بلکه آنچه می‌تواند به آنان در مسیر پیشرفت کمک کند، رفع موانع است. اگر بتوانیم چالش‌ها را از پیش پای جوانان برداریم و مسیر فعالیت و اشتغال آنان را تسهیل کنیم، ظرفیت بزرگی را برای پیشرفت کشور فعال کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه جوانان همواره یکی از ظرفیت‌های مهم کشور هستند، گفت: کمترین اقدامی که می‌توان در این حوزه انجام داد، همین تسهیلگری و ایجاد دسترسی مناسب به فرصت‌هاست و امیدواریم سایر دستگاه‌ها و متولیان نیز در این مسیر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

حسنخانی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجموعه‌ای که بخش مهمی از مأموریت آن به حوزه جوانان مربوط می‌شود، خدمت به این قشر را در اولویت قرار داده است و امیدواریم معاونت امور جوانان و مجموعه همکاران این وزارتخانه بتوانند حل مسائل و رفع موانع پیش روی جوانان را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توجه به مسائل جوانان افزود: موضوع جوانان باید به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، حل مسائل و رفع موانع حوزه جوانان باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول باشد.

برچسب ها: معاون وزیر ورزش ، آیین رونمایی ، تسهیلات اشتغال
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