باشگاه خبرنگاران ؛ الهام قبادی - رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در آیین رونمایی از سامانه تسهیلات اشتغال زایی جوانان گفت: بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه مکلف است کمکهای فنی و اعتباری اختصاصیافته از سوی دولت را برای اشتغالزایی جوانان در عرصههای مختلف به کار گیرد.
وی افزود: در گذشته فعالیتهایی در این زمینه انجام شده بود، اما از ابتدای دولت چهاردهم تلاش کردیم طرحی ایجاد شود که بتواند طیف وسیعتری از جوانان را با مبالغ بالاتر تحت پوشش قرار دهد.
رحیمی با اشاره به تجربه همکاری با بانک توسعه تعاون در سال گذشته گفت: در این همکاری قراردادی نزدیک به ۴ همت برای اعطای تسهیلات منعقد شد که بخشی از آن محقق شده و بخش دیگر نیز در دست اقدام است، اما در ادامه با آسیبشناسی فرآیند موجود و مشورت با کارشناسان به دنبال راهکاری بودیم که دسترسی جوانان، امکان دریافت تسهیلات و میزان تصمیمگیری در استانها را بهبود ببخشیم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفتیم کل فرآیند را به صورت متمرکز و در قالب یک سامانه جامع ارائه کنیم که بخشی از پنجره واحد خدمات جوانان است.
وی با اشاره به راهاندازی پنجره واحد خدمات حوزه جوانان با عنوان «جوانپلاس» گفت: با همکاری بخش فناوری اطلاعات وزارت ورزش و جوانان، این امکان فراهم شده است که جوانان سراسر کشور از طریق سامانه جوانپلاس یا سایت وزارت ورزش و جوانان برای دریافت تسهیلات اقدام کنند که توصیه ما استفاده از جوانپلاس است؛ چراکه خدمات دیگر حوزه جوانان نیز در این سامانه ارائه میشود.
رحیمی با بیان اینکه فرآیند دریافت تسهیلات در این سامانه شفاف و قابل رصد است، تصریح کرد: جوانان میتوانند طرح و ایده خود را در سامانه ثبت کنند و تمام مراحل فرآیند برای آنها قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود. همچنین داشبورد مدیریتی نیز امکان رصد فرآیند را برای مدیران فراهم میکند.
وی یکی از مزیتهای مهم این سامانه را حذف محدودیتهای جغرافیایی عنوان کرد و گفت: این امکان فراهم شده است که جوانان در مناطق دورافتاده و کمبرخوردار کشور که ممکن است شعبه فیزیکی بانک عامل در آنجا وجود نداشته باشد نیز بتوانند از طریق اینترنت فرآیند دریافت تسهیلات را آغاز کنند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه توزیع منابع در استانها نیز اظهار کرد: بر اساس نرخ بیکاری و جمعیت جوان هر استان، سهمی از کل منابع اختصاصیافته برای هر استان مشخص شده و تصمیمگیری درباره آن نیز به خود استانها واگذار شده است.
رحیمی افزود: این رویکرد در راستای سیاست عدم تمرکز و واگذاری تصمیمگیری به مناطق مختلف کشور دنبال شده و یکی از مزیتهای این طرح محسوب میشود.
وی با اشاره به همکاری وزارت ورزش و جوانان با صندوق کارآفرینی امید گفت: برای بخش نخست خدمات و شروع این طرح، ۱.۵ همت منابع اختصاص یافته است و امیدواریم اگر این همکاری با موفقیت پیش برود و جوانان نیز از خدمات صندوق رضایت داشته باشند، بخشهای دوم و سوم منابع اختصاصیافته از سوی دولت را نیز با همین مجموعه پیش ببریم.
رحیمی با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید میتواند ظرفیت مناسبی برای حمایت از جوانان باشد، گفت: بسیاری از بانکها بیشتر متقاضیانی را که از اعتبار مالی بالاتری برخوردارند، در اولویت قرار میدهند، اما صندوق کارآفرینی امید میتواند به جوانانی که سطح اعتبار مالی پایینتری دارند نیز فرصت دریافت تسهیلات بدهد.
وی ادامه داد: بنابراین جوانی که ایدهای برای تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی دارد، اما شرکت، حساب بانکی یا سابقه اعتباری مورد انتظار نظام بانکی را ندارد، میتواند از این مسیر برای آغاز فعالیت خود استفاده کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شرایط تسهیلات ارائهشده گفت: نرخ بهره این تسهیلات حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است و در مقایسه با تسهیلات معمول بانکی شرایط مناسبتری دارد. همچنین امکان در نظر گرفتن دوره تنفس تا یک سال نیز وجود دارد.
وی افزود: این تسهیلات هم برای سرمایه در گردش و هم سرمایه ثابت قابل استفاده است و اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونیها و شرکتهای دانشبنیان نیز میتوانند از این فرآیند استفاده کنند.
رحیمی در ادامه از برنامه وزارت ورزش و جوانان برای استفاده از تجربه سامانه تسهیلات اشتغالزایی در حوزه وام ازدواج خبر داد و گفت: جوانان، بانکها و سیاستگذاران امروز نسبت به وضعیت وام ازدواج دغدغه و گلایه دارند و ما در حال طراحی مدلی هستیم که بتواند فرآیند دریافت این تسهیلات را تجمیع و تسهیل کند.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم با توجه به قوانین موجود و نظام بانکی، مدلی طراحی شود که تخصیص وام ازدواج از طریق یک سامانه اینترنتی، اپلیکیشن یا پلتفرم انجام شود و جوانان دیگر نیازمند مراجعات فیزیکی متعدد نباشند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: هدف این است که سرعت پرداخت افزایش پیدا کند، بانکها بتوانند راحتتر به تعهدات خود عمل کنند و در نهایت رضایتمندی جوانان از فرآیند دریافت وام ازدواج افزایش یابد.
رحیمی در پایان با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور گفت: سرمایه اجتماعی که نظام از طریق جوانان به دست میآورد، بزرگترین پشتوانه ایران و انقلاب اسلامی است و تلاش ما این است که با وجود همه مشکلات، زمینه امیدآفرینی و استفاده از ظرفیت جوانان را فراهم کنیم.