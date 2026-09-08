۱۵۵۰ واحد تعاونی گرفتار مسائل حقوقی و قضایی

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - مصطفی رضایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان، با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامه‌ای برای افتتاح پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۵ تدوین شده و شرکت عمران شهر جدید مهستان نیز در قالب ۴۲ پروژه و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۶۰۰ واحد، پروژه‌های خود را در چهار دسته تقسیم‌بندی کرده است.

وی افزود: فاز نخست این برنامه مربوط به پروژه‌هایی با پیشرفت و ظرفیت افتتاح بین ۷۰ تا ۱۰۰ واحد است که تلاش می‌کنیم بخشی از این برنامه را تا پایان سال محقق کنیم.

رضایی با اشاره به پروژه فاز نخست ۵۸۰ واحدی بهراد گفت: پروژه‌ای که امروز مورد بازدید قرار می‌گیرد، فاز نخست پروژه بهراد با ظرفیت ۱۴۰ واحد است که عملیات ساختمانی آن به‌طور کامل به پایان رسیده و در حال حاضر نصب انشعابات آب، فاضلاب و برق در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان ادامه داد: پس از راه‌اندازی انشعابات، مراحل باقی‌مانده مربوط به آسانسورها و تست نهایی آنها در طبقات مختلف انجام خواهد شد تا واحدها آماده بهره‌برداری شوند.

وی درباره میزان آورده متقاضیان این پروژه گفت: در حال حاضر متقاضی این واحدها برای واحدی که تحویل می‌گیرد، به همراه مشاعات و یک واحد انباری اختصاصی، که مجموعاً حدود ۱۴۰ مترمربع مساحت دارد، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با بانک برای صدور دفترچه اقساط انجام شده است، گفت: پس از صدور دفترچه اقساط، آمادگی واگذاری و تحویل واحدها به متقاضیان این پروژه را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پروژه بهراد در مجموع ۵۸۰ واحد دارد، اظهار کرد: فاز افتتاحی این پروژه شامل ۱۴۰ واحد است و با توجه به رعایت حقوق متقاضیانی که در موعد مقرر آورده خود را پرداخت کرده‌اند، پروژه‌هایی با مقیاس بیش از ۲۰۰ واحد را تفکیک و به زون‌های کوچک‌تر تقسیم کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان افزود: متقاضیانی که زودتر آورده خود را پرداخت کرده‌اند در زون یک قرار گرفته‌اند و بر اساس برنامه زمان‌بندی، پس از دریافت دفترچه اقساط می‌توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند.

رضایی درباره فاز دوم پروژه بهراد نیز گفت: فاز دوم در ضلع شرقی پروژه قرار دارد که بخشی از نما و عملیات داخلی آن به پایان رسیده و در حال انجام کارهای نهایی و نصب تجهیزات هستیم.

وی افزود: فاز دوم این پروژه به ظرفیت ۲۸۰ واحد در حال آماده‌سازی است و بخش‌هایی از جمله نصب در و پنجره و آسانسور در آن باقی مانده است. برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال، این فاز نیز آماده بهره‌برداری شود؛ مشروط بر اینکه متقاضیان فاز دوم نیز همانند متقاضیان فاز نخست نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند.

رضایی میزان آورده پیش‌بینی‌شده برای متقاضیان زون فاز دوم را حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تکمیل آورده از سوی متقاضیان، تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۲۸۰ واحد دیگر از این پروژه را نیز به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

پرداخت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یارانه داخلی به ازای هر واحد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با اشاره به حمایت‌های این شرکت از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تأکید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بر این بوده است که تا جایی که ضوابط و مقررات اجازه می‌دهد، در حوزه‌هایی که منافع عمومی و مشترک دارند، از منابع شرکت عمران استفاده و هزینه‌ها پرداخت شود.

وی ادامه داد: در همین فازی که امروز مورد بازدید قرار می‌گیرد، بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، یارانه داخلی شرکت عمران پرداخت شده است.

رضایی افزود: هزینه‌های مربوط به محوطه‌سازی و زیرساخت‌ها به‌طور کامل توسط شرکت عمران تقبل شده است. همچنین در گذشته بخشی از هزینه‌های خاکبرداری از محل آورده متقاضیان پرداخت شده بود که بنا بر دستور اخیر مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، این هزینه نیز از آورده متقاضیان کسر و توسط شرکت عمران تأمین شد.

وی تصریح کرد: مجموع این اقدامات باعث شد آورده مورد نیاز متقاضیان در این فاز از حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

ورود ۴۳۰۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی به طرح نهضت ملی

رضایی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در شهر جدید مهستان گفت: در شهر جدید مهستان حدود ۴۹ هزار و ۴۵۰ واحد مسکن مهر تعریف شده بود که از نظر تناسب جمعیتی، در زمان تعریف پروژه‌ها با میزان جمعیت ساکن شهر همخوانی نداشت.

وی افزود: همین موضوع باعث شد بخشی از پروژه‌هایی که از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ آغاز شده بودند، با توجه به ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر، متقاضی کافی نداشته باشند و برای سال‌ها رها شوند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان اظهار کرد: تقریباً تا سال گذشته، حدود ۴۳۰۰ واحد از پروژه‌های مسکن مهر فاقد متقاضی را وارد مدار نهضت ملی مسکن کردیم.

رضایی گفت: در جریان بازدید امروز نیز تعدادی از این پروژه‌ها مورد بازدید قرار خواهد گرفت و مشاهده می‌شود که این واحدها پس از سال‌ها، صاحب قرارداد شده‌اند و عملیات مربوط به مقاوم‌سازی و تطبیق نقشه‌ها با سازه‌ها و الزامات فنی روز در حال بررسی و اجراست.

وی ادامه داد: پس از پایان این مرحله، عملیات نما و جزئیات داخلی این واحدها نیز انجام خواهد شد تا بتوانیم آنها را وارد چرخه بهره‌برداری کنیم.

۱۵۵۰ واحد تعاونی گرفتار مسائل حقوقی و قضایی

رضایی همچنین درباره واحدهایی که خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارند، گفت: بخشی از پروژه‌ها خارج از اختیارات دولت است و به‌صورت تعاونی مدیریت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود یک هزار و ۵۵۰ واحد تعاونی یا دو جانبه داریم که توسط تعاونی‌ها مدیریت می‌شوند و عمده این واحدها مربوط به تعاونی‌های سه و چهار و همچنین ترمینال‌های شهرداری است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها گرفتار مسائل حقوقی و قضایی داخلی تعاونی‌ها هستند و تعیین تکلیف آنها نیازمند حل‌وفصل مسائل مربوط به خود تعاونی‌هاست.