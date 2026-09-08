باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار شهرستان مرزی بندرآستارا گفت: یک فروند کشتی باری که از بندرانزلی به مقصد آستاراخان روسیه در حرکت بود و به دلیل شرایط نامساعد جوی و مواج بودن شدید دریا دچار حادثه شده بود، با اجرای عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی از سوی واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندرآستارا در اسکله این بندر پهلو گرفت.

علی درمانی افزود: بارش شدید باران، وزش باد و مواج بودن دریا؛ شرایط تردد دریایی را دشوار کرده بود و این کشتی در جریان عبور از مسیر دریایی آستارا با مشکل مواجه شد.

وی گفت: پس از اعلام وضعیت اضطراری، واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندرآستارا به سرعت عملیات امدادرسانی و ایمن سازی این کشتی باری را با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر و حفظ ایمنی کشتی و محموله آن آغاز کرد که پس از برطرف شدن خطر، با هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌صلاح این کشتی در اسکله شماره یک مجتمع بندری آستارا پهلو گرفت.

فرماندار آستارا با تأکید بر اینکه این حادثه تلفات جانی نداشت، گفت: علت دقیق بروز نقص فنی و عملیاتی این کشتی باری در دست بررسی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما