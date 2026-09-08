باشگاه خبرنگاران جوان-جواد سلطانی‌کاظمی رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: روند رشد پوشش بیمه‌ای اراضی کشاورزی استان طی پنج سال اخیر نشان‌دهنده تحولی در نگاه تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به اثرگذاری این روند در کاهش ضربات اقتصادی کشاورزان افزود: در همین بازه زمانی بیش از سه هزار میلیارد تومان غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شده است.

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: این ارقام ثابت می‌کند که انتقال ریسک از تولیدکننده به سازوکار‌های بیمه‌ای، مانع از فشار مالی شدید پس از وقوع حوادث می‌شود.

‌وی با هشدار نسبت به تداخل زمانی برداشت محصولات تابستانه با بارش‌های پاییزی و احتمال وقوع پدیده‌هایی نظیر تگرگ، طوفان و سیلاب بیان کرد: با توجه به احتمال تأثیر پدیده اقلیمی ال‌نینو بر الگو‌های بارشی سال جاری، بیمه محصولات تنها راه بازگشت سریع تولیدکنندگان به چرخه تولید پس از وقوع خسارت است.

کاظمی بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه به عنوان ابزار کلیدی مدیریت ریسک در برابر پدیده‌هایی، چون ال‌نینو و مخاطرات جوی تاکید کرد.

‌وی در بررسی وضعیت مدیریت ریسک تولید در استان افزود: بیمه محصولات زراعی به عنوان ابزاری حیاتی برای مقابله با نوسانات اقلیمی و بی‌ثباتی الگو‌های جوی است.

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تمامی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان خواست تا با جدی گرفتن هشدار‌ها و افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات خود، از دسترنج سالانه خود در برابر مخاطرات غیرمترقبه صیانت کنند.