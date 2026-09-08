باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نریمانیراد، رئیس هیئتمدیره صنایع شیر ایران، گفت: این مجموعه در راستای تأمین غذا و لبنیات مورد نیاز کشور گامهای موثری برداشته و در حوزههایی از جمله تولید پنیر و کره به خودکفایی رسیده است.
او با اشاره به سابقه وابستگی کشور در تأمین برخی نیازهای لبنی افزود: با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و سرمایه بزرگ ملت که در قالب صنایع کشور شکل گرفته است، بخش قابل توجهی از این نیازها در داخل تأمین شده و در آینده نزدیک شاهد خودکفایی در یکی دیگر از نیازهای مهم کشور خواهیم بود.
رئیس هیئتمدیره صنایع شیر ایران با اشاره به تولید شیرخشک نوزاد تصریح کرد: شیرخشک نوزاد یکی از نیازهای مهم کشور است که در مقطعی با بحران تأمین آن مواجه بودیم، اما صنایع شیر ایران در آینده نزدیک این قلم را نیز با افتخار برای ملت بزرگ ایران در داخل تولید خواهد کرد.
نریمانیراد همچنین ورود شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه را یکی از اقدامات مهم در حوزه شفافیت دانست و گفت: ۹ شرکت از مجموعه ما وارد بازار سرمایه شدهاند.
نریمانیراد با اشاره به رعایت استانداردهای صنعتی در صنعت شیر گفت: از نظر رعایت استانداردهای صنایع لبنی در سطح مطلوبی قرار داریم
او افزود: در سالهای اخیر روند ورود شرکتهای زیرمجموعه به بازار سرمایه را سرعت بخشیدهایم و این روند در آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.