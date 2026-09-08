باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طبق گزارش کوک پالیتیکال، قیمت سوخت نگرانی فزاینده‌ای را در حوزه انتخابیه هفتم نیوجرسی ایجاد کرده است، جایی که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر جزو ۲۱ حوزه انتخابیه با بیشترین رقابت تنگاتنگ در آمریکا است.

این حوزه انتخابیه از حومه شهر نیویورک تا مرز‌های پنسیلوانیا، منطقه‌ای نسبتا ثروتمند، امتداد دارد و پیروزی ربکا بنت، نامزد دموکرات‌ها، بر تام کین جونیور، نامزد جمهوری‌خواه، به همراه چند نامزد دیگر، می‌تواند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دموکرات‌ها بدهد.

در این زمینه، ساکنانی که توسط فایننشال تایمز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، عمدتا افزایش هزینه‌های انرژی را به گردن جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیه ایران انداختند، آن هم در زمانی که انتخابات میان‌دوره‌ای به طور گسترده به عنوان همه‌پرسی برای دومین دوره ریاست جمهوری او تلقی می‌شود.

گرگ اشمیت، صاحب یک پمپ بنزین در نیوجرسی، گفت که با شروع تعطیلات روز کارگر، متوجه کاهش فروش شده و انتظار دارد حدود ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ گالن در روزی که قبلاً شاهد فروش تا ۲۲۰۰ گالن بود، بفروشد.

این در بحبوحه افزایش شدید قیمت بنزین رخ می‌دهد، به طوری که قیمت تبلیغ شده در پمپ بنزین اشمیت به ۴.۵۹ دلار در هر گالن رسیده است که به طور قابل توجهی بالاتر از سال‌های اخیر است. انجمن اتومبیل آمریکا (AAA) نشان می‌دهد که میانگین قیمت بنزین در سطح ملی در مسیر رسیدن به بالاترین رکورد در تعطیلات آخر هفته روز کارگر است.

منبع: المیادین