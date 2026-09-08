برابری به تجربههای موفق سالهای گذشته در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید و مصرف اشاره کرد و افزود: ایجاد باراندازهای تخصصی در مبادی تولید و اتصال آنها به روستابازارهای مستقر در کلانشهرها میتواند بخش مهمی از مشکلات موجود در بازار محصولات کشاورزی را برطرف کند.
این مقام مسئول با اشاره به از برنامه تغییر کاربری بخشی از انبارهای سنتی و کمبازده شبکه تعاون روستایی بیان کرد: این انبارها میتوانند به قطبهای فرآوری، بستهبندی و صنایع تکمیلی تبدیل شوند تا زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در نزدیکترین نقطه به تولید تکمیل شود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان افزود: رویکرد جدید در تنظیم بازار، حرکت از مداخلات مستقیم دولت به سمت تحریک هوشمند تقاضا، خریدهای توافقی و ارائه مشوقهای هدفمند صادراتی است.
وی با اشاره به مصوبات اخیر هیئت دولت و پیگیریهای انجامشده برای تامین نهادهها گفت: با هماهنگیهای صورتگرفته با مجتمعهای پتروشیمی، تامین و تخصیص بهموقع کود و نهادههای اساسی با شرایط مناسب و قیمت مصوب برای کشاورزان سراسر کشور دنبال میشود.
برابری سازمان شبکه تعاون روستایی را یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی بخش کشاورزی دانست و گفت: این شبکه با نزدیک به ۷ هزار تشکل تعاونی فعال و تحت پوشش داشتن بیش از ۸ میلیون بهرهبردار و کشاورز، ظرفیت گستردهای برای تقویت تولید، توزیع و امنیت غذایی کشور در اختیار دارد.
وی افزود: رسالت سازمان مرکزی تعاون روستایی در قبال این شبکه بر چهار محور هدایت، حمایت، نظارت و توانمندسازی استوار است و سیاستگذاریها و تدوین آییننامهها و دستورالعملها نیز با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از دیدگاه تشکلها، اتحادیهها و مدیران استانی انجام میشود.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتاق اصناف کشاورزی ایران تاکید کرد و گفت: تسهیل حضور تشکلهای روستایی، نظامهای صنفی و انجمنهای تخصصی در فرآیندهای تصمیمسازی و مراجع قانونگذاری، از مطالبات مهم سازمان است.