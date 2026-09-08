فرمانده انتظامی استان یزد از کشف پرونده تخلف تعهد ارزی به مبلغ بیش از ۹۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالا فعالیت می‌کند مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۹۹۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به پلیس امنیت اقتصادی و به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع ایرنا

برچسب ها: نیروی انتظامی ، دستگیری
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کشف پرونده ۹۹۰ میلیارد ریالی تخلف تعهد ارزی در یزد
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کشف پرونده ۹۹۰ میلیارد ریالی تخلف تعهد ارزی در یزد