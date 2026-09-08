باشگاه خبرنگاران جوان - باند سازمان‌یافته‌ای که با انتشار آگهی‌های فریبنده در پلتفرم‌های آنلاین و ارتباط با دلالان، فیش‌های حقوقی جعلی را برای ضمانت‌های مالی به فروش می‌رساند، با اقدامات تخصصی کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منهدم شد؛ اعضای این باند برای هر فقره فیش حقوقی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند.

آگهی‌های فریبنده برای فروش ضمانت مالی

تحقیقات پلیس پس از دریافت پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات آغاز شد.

بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند با انتشار آگهی‌های فریبنده در پلتفرم‌های آنلاین و برقراری ارتباط با دلالان، افراد متقاضی ضمانت‌های مالی را هدف قرار داده و در ازای هر فقره «فیش حقوقی» مبالغی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند.

شناسایی دلال اصلی در تهران و البرز

کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و استعلام‌های تخصصی، موفق شدند هویت دلال اصلی این شبکه را که در استان‌های تهران و البرز به عنوان واسطه فعالیت داشت، شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران با طراحی یک قرار صوری در محدوده خیابان خواجه عبدالله، متهم اصلی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

اعضای باند یکی پس از دیگری دستگیر شدند

پس از دستگیری متهم اصلی، تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای شبکه ادامه یافت.

با هماهنگی مراجع قضایی و انجام اقدامات پلیسی، دیگر همدستان متهم نیز در نقاط مختلف شهر، از جمله محدوده خیابان ابوذر غفاری، شناسایی و دستگیر شدند.

استفاده از کارکنان سازمان‌ها برای جلب اعتماد

در ادامه تحقیقات مشخص شد اعضای این باند برای افزایش اعتبار خود، از طریق افرادی که خود را در قالب کارکنان سازمان‌های دولتی معرفی می‌کردند، نسبت به شناسایی افراد دارای فیش حقوقی اقدام کرده و در ازای دریافت مبالغ کلان، از آنها به عنوان کفیل در مراجع قضایی استفاده می‌کردند.

این شگرد به متهمان امکان می‌داد با ایجاد ظاهری معتبر، اعتماد متقاضیان را جلب و مبالغ بیشتری دریافت کنند.

اعتراف متهمان پس از مواجهه با مستندات

اعضای باند در مراحل نخست تحقیقات مقاومت کرده و اتهامات مطرح‌شده را نمی‌پذیرفتند؛ اما در ادامه و پس از مواجهه با مستندات و مدارک به‌دست‌آمده، به ارتکاب جرایم خود اعتراف کردند.

تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و افرادی که در این فرآیند نقش داشته‌اند، همچنان ادامه دارد.

سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأکید بر ادامه تحقیقات تخصصی این پرونده، از شهروندان خواست در مواجهه با آگهی‌های مربوط به ضمانت‌های مالی و خدمات مشابه، پیش از پرداخت وجه از اصالت و قانونی بودن خدمات ارائه‌شده اطمینان حاصل کنند.