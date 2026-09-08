باشگاه خبرنگاران جوان - احسان رئیس در این خصوص اظهار کرد: یک لاشه از گونه پورپویز بدون باله هند-آرام (Neophocaena phocaenoides) در تاریخ ۱۷ شهریورماه در ساحل بوستان ورزش بندرعباس مشاهده شده است.

وی افزود: پورپویز بدون باله هند-آرام یکی از مهم‌ترین گونه‌های آبزی و پستانداران خلیج فارس به شمار می‌رود که بر اساس فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گروه آسیب‌پذیر قرار دارد و حفاظت از آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان بیان کرد: این پستاندار دریایی به دلیل نداشتن باله پشتی و جثه کوچک شهرت دارد و از جمله گونه‌های حساس و شاخص سلامت اکوسیستم آب‌های جنوب کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: لاشه مشاهده‌شده در بندرعباس حدود ۱۳۰ سانتی‌متر طول دارد که کمی کمتر از میانگین طول این گونه، حدود ۱.۵ متر، است و نشان می‌دهد نمونه مذکور احتمالاً هنوز به بلوغ کامل نرسیده یا از افراد کوچک‌جثه جمعیت بوده است.

رئیس در تشریح علت احتمالی مرگ این پستاندار دریایی گفت: بر اساس مشاهده اولیه از وضعیت ظاهری لاشه، کارشناسان محیط زیست دریایی احتمال می‌دهند علت مرگ این نمونه درگیری در ادوات و تورهای صیادی بوده باشد که می‌تواند به خفگی منجر شود؛ همچنین با توجه به آلودگی نفتی اخیر، احتمال تأثیر آلودگی نفتی نیز در دست بررسی است.

وی افزود: در بخش شکمی لاشه نیز پارگی مشهود است که با توجه به فساد بالای لاشه، احتمال قریب به یقین می‌رود این پارگی ناشی از ترکیدگی بافت‌های نرم در اثر فرآیند فساد باشد و نه یک آسیب طبیعی مستقل در زمان حیات.

رئیس تصریح کرد: با این حال، برای تعیین دقیق و علمی علت اصلی مرگ و همچنین بررسی ماهیت پارگی مشاهده‌شده، نمونه‌برداری و کالبدشکافی تخصصی (Necropsy) توسط کارشناسان محیط زیست دریایی انجام شده است.

وی از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده لاشه پستانداران دریایی در سواحل، ضمن رعایت فاصله ایمن، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره ۱۵۴۰ به اداره کل حفاظت محیط زیست گزارش کنند.

رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان خاطرنشان کرد: پورپویزهای بدون باله به همراه سایر پستانداران دریایی، از جمله شاخص‌های مهم سلامت خلیج فارس هستند و هرگونه تلفات در جمعیت آنها می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت زیست‌محیطی این پهنه آبی ارزشمند باشد.