باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست ادارهکل فرودگاه بینالمللی قشم گفت: پروازهای رفت و برگشت مسیر قشم ـ دبی با همکاری شرکت هواپیمایی قشمایر، هفتهای ۲ بار برقرار است.
محمد توکلی گفت: راهاندازی پرواز مستقیم قشم ـ مسقط نیز با همکاری شرکت هواپیمایی قشمایر در دست پیگیری است.
وی گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۸۰ سورتی پرواز در فرودگاه بینالمللی قشم برقرار است که مسیرهای دبی، شیراز، مشهد، اصفهان و تهران را پوشش میدهد.
توکلی افزود: در رایزنی با شرکتهای هواپیمایی، برنامه افزایش ۲ تا ۳ برابری پروازهای فرودگاه قشم در حال پیگیری است.
سرپرست ادارهکل فرودگاه بینالمللی قشم هدف از این اقدامات را تسهیل تردد، رفاه شهروندان و مسافران و توسعه ارتباطات هوایی جزیره قشم عنوان کرد.
پروزهای خارجی فرودگاه قشم با تعطیلی شدن این فرودگاه از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم از نهم اسفند پارسال، متوقف شده بود.
منبع صداوسیما