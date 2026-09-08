سردرگمی راهبردی آمریکا در برابر ایستادگی ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u0627\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647\u060c \u0636\u062f \u0646\u0627\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0628\u0627\u0639\u062b \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062c\u062f\u06cc \u067e\u0646\u062a\u0627\u06af\u0648\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n