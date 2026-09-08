باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سردرگمی راهبردی آمریکا در برابر ایستادگی ایران + فیلم

ایستادگی ایران و افزایش هزینه‌های رویارویی در تنگه هرمز، محاسبات راهبردی واشنگتن را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های آمریکایی فاش کردند استفاده ایران از موشک‌های ویژه، ضد ناو‌های جنگی آمریکا، باعث نگرانی جدی پنتاگون و کاخ سفید درباره جان هزاران نیروی نظامی آمریکایی شده است.

 

مطالب مرتبط
سردرگمی راهبردی آمریکا در برابر ایستادگی ایران + فیلم
young journalists club

 تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن؛ قبض سنگین جنگ با ایران روی دست آمریکایی‌ها! + فیلم

سردرگمی راهبردی آمریکا در برابر ایستادگی ایران + فیلم
young journalists club

آمریکا در مواجهه با ایران به استیصال راهبردی رسیده است + فیلم

سردرگمی راهبردی آمریکا در برابر ایستادگی ایران + فیلم
young journalists club

 اظهارات کوبنده نویسنده آمریکایی علیه سیاست خارجی واشنگتن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم
۹۴۵

پاسخ موشکی ایران به تجاوز آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم
۸۸۴

زنگ خطر برای واشنگتن از نگاه کارشناس فرانسوی + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم
۷۷۰

ضربه به ترامپ از داخل آمریکا + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم
۷۱۲

یکی هوش مصنوعی را از ترامپ بگیرد + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم
۶۱۱

پدافند آمریکا زیر ضرب موشک‌های ایران + فیلم

۱۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha