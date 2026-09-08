وزیر خارجه چین، در پیامی به محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر تأکید کرد اعمال فشار از طریق زور راه‌حل بحران‌های منطقه نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ، اعظم پورکند - وانگ یی، وزیر خارجه چین، در پیامی به محمد بن عبدالرحمن آل ثانی (نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر) درباره وضعیت خاورمیانه تأکید کرده است که اعمال فشار از طریق زور راه‌حل نیست و گفت‌و‌گو و مذاکره مسیر درست است. 

این پیام در جریان سفر آل ثانی به پکن و دیدار با وانگ یی مطرح شده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف رایزنی کرده و تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را بررسی نمودند. آنها بر لزوم تضمین امنیت و آزادی دریانوردی بین‌المللی در تنگه هرمز تأکید کردند.

وزیر خارجه قطر نیز بر حمایت دوحه از تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی دریانوردی را تضمین کرده و زمینه را برای توافقی جامع در راستای صلح پایدار در منطقه فراهم کند، تأکید کرده است.

منبع: الجزیره 

برچسب ها: وانگ ئی ، قطر ، بحران خاورمیانه
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