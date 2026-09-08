باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید ارتباط بین گزانتالوما (لکههای زرد رنگی که به دلیل تجمع چربی و کلسترول در اطراف پلکها ظاهر میشوند) و افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی را نشان داده است.
این علائم قابل مشاهده میتوانند راهی ساده برای شناسایی برخی از افرادی که بیشتر مستعد مشکلات قلبی عروقی هستند، در اختیار پزشکان قرار دهند.
گزانتالوما زمانی رخ میدهد که سلولهای ایمنی خاصی، که به عنوان ماکروفاژ شناخته میشوند، پر از کلسترول و سایر چربیها میشوند و سپس در بافت پلک تجمع مییابند. این بیماری اغلب با سطح بالای کلسترول در خون همراه است، اما میتواند در افرادی که هیچ عدم تعادل لیپیدی آشکاری ندارند نیز ظاهر شود.
در این مطالعه که در مجله تصلب شرایین منتشر شده است، محققان دانشگاه استنفورد رابطه بین گزانتالوما و رویدادهای مهم مغزی عروقی، از جمله حملات قلبی، سکته مغزی و سایر مشکلات قلبی عروقی را بررسی کردند.
محققان دادههای سلامت ۱۷۹۲۵ فرد مبتلا به سندرم گزانتال را تجزیه و تحلیل کرده و آن را با دادههای تعداد مساوی از افراد در یک گروه کنترل مقایسه کردند. گروه کنترل شامل افرادی بود که دچار پیرچشمی بودند، یک بیماری شایع مرتبط با سن که بینایی نزدیک را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا تشخیص آن نیاز به معاینه چشم دارد.
نتایج نشان داد که در طول سال اول پیگیری، ۱٪ از افراد مبتلا به سندرم زانتال (۱۷۸ نفر) دچار حمله قلبی شدند، در حالی که این رقم در گروه کنترل ۰.۳۵٪ (۶۳ نفر) بود.
میزان بروز سکته مغزی در بین افراد مبتلا به سندرم زانتال ۰.۹۵٪ بود، در حالی که در گروه کنترل ۰.۳٪ بود، در حالی که میزان بروز حملات ایسکمیک گذرا (TIA) که گاهی اوقات سکته مغزی خفیف نامیده میشود، ۰.۶٪ در مقایسه با ۰.۱۹٪ بود.
اگرچه میزان بروز در هر دو گروه کم بود، اما خطر تجربه این وقایع در بین افراد مبتلا به سندرم زانتال بیشتر بود. این ارتباط در طول پیگیری طولانی مدت ادامه داشت و خطر پس از پنج و ده سال همچنان بالاتر بود، اگرچه تفاوت بین دو گروه با گذشت زمان کاهش یافت.
محققان خاطرنشان کردند که افزایش خطر فقط به گزانتالهایی با سطح بالای چربی خون محدود نمیشود، بلکه در افرادی که ناهنجاریهای آشکار چربی ندارند نیز مشاهده میشود، که نشان میدهد کلسترول بالا ممکن است تنها عامل توضیح دهنده این ارتباط نباشد.
محققان اظهار داشتند که خود گزانتالها باعث حمله قلبی یا سکته مغزی نمیشوند و این مطالعه ارتباط علت و معلولی مستقیمی بین ظاهر این لکهها و بیماری قلبی برقرار نمیکند. با این حال، وجود آنها ممکن است نشانه هشدار دهندهای از سایر عوامل خطر بالقوه تشخیص داده نشده یا کنترل نشده باشد.
محققان توضیح دادند که افراد مبتلا به گزانتال اغلب به دلایل زیبایی به متخصصان پوست مراجعه میکنند و این مراجعهها میتواند فرصتی برای ارزیابی سلامت قلب و عروق آنها، از جمله بررسی سطح چربی، فشار خون و سایر عوامل خطر باشد.
آنها خاطرنشان کردند که تشخیص زودهنگام این علامت میتواند اقدامات پیشگیرانهای مانند اصلاح سبک زندگی، استفاده از داروهای کاهش دهنده کلسترول در صورت نیاز و کنترل فشار خون بالا را فراهم کند.
محققان خواستار مطالعات بیشتر برای درک اینکه چرا گزانتال با افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی مرتبط است، شدند و تأکید کردند که پیگیری منظم پزشکی میتواند به شناسایی و مدیریت عوامل خطر قبل از بروز عوارض جدی کمک کند.
منبع: ساینس آلرت