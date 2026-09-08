فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از انهدام باند سارقان اماکن خصوصی و اعتراف به ۴۲ فقره سرقت در شهرستان مهاباد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: در راستاي ارتقای امنيت اجتماعی با محوريت مبارزه با سرقت و با توجه به تشکيل چند فقره پرونده با موضوع سرقت از اماکن خصوصی، شناسايی سارقين و کشف سرقت ها در دستور کار ماموران پليس آگاهی شهرستان مهاباد قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پليس پس از انجام  تحقيقات فنی، در نهايت ۲ نفر سارق سابقه دار و ۴ نفر مالخر را در اين زمينه شناسايی وپس از هماهنگی با مرجع قضائی طی يک عمليات منسجم همگی آنها را دستگير کردند.

فرمانده انتظامی استان در ادمه گفت: متهمان در بازجويی هاي بعمل آمده به ارتکاب ۴۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکيل پرونده مقدماتی تحويل مراجع قضائی شدند.  

سردار سلمانی در پايان خاطر نشان کرد: از شهروندان گرامی درخواست داريم هرگونه اخبار در خصوص موضوعات امنيتی را بلافاصله از طريق شماره‌ های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پليس اطلاع دهند تا همکاران ما در کوتاه‌ ترين زمان ممکن براي اقدامات پيشگيرانه و برخورد مقتدرانه، در محل حضور يابند

برچسب ها: انهدام باند سارقان ، نیروی انتظامی
خبرهای مرتبط
انهدام باند سارقان منازل در نرماشیر
انهدام باند سارقان حرفه‌ای در سقز
دستگیری باند سارقان غیر بومی احشام درنهاوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
آخرین اخبار
اشتغال بیش از ۸۰۰ کارجو در آذربایجان‌غربی/ استقرار کاریابی‌ها در مراکز فنی‌وحرفه‌ای برای حل معضل عدم تطابق مهارت
نجات ۴ مفقودی در ارتفاعات چله خانه خوی پس از ۷ ساعت عملیات دشوار
قرار همیشگی مردم سلماس به ۱۹۳ شب رسید + تصاویر
سهم مودیان از آبادانی استان؛ ۴ پروژه نشان‌دار مالیاتی به بهره‌برداری رسید
ناکامی قاچاقچیان در خروج ۱۰۵۵ رأس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان‌غربی
آغاز جهاد تبیین در مدارس/ ۱۴۵۰۰ فرمانده بسیج در میدان و اتحاد اقوام در برابر نقشه‌های تفرقه
شهادت ماموستا محمدنزهتی در حادثه ترور گروهک‌های تجزیه طلب کردی
آماده سازی اراضی نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی توسط ماشین آلات به ۷۰ درصد رسید
راه اندازی خیابان صنعت و سرمایه‌گذاری در نهمین جشنواره انگور ارومیه
دستور قضایی بازداشت بلاگر هتاک در ارومیه صادر شد
توزیع ۱۴۵۴ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی