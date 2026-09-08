فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از انهدام باند سارقان اماکن خصوصی و اعتراف به ۴۲ فقره سرقت در شهرستان مهاباد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: در راستاي ارتقای امنيت اجتماعی با محوريت مبارزه با سرقت و با توجه به تشکيل چند فقره پرونده با موضوع سرقت از اماکن خصوصی، شناسايی سارقين و کشف سرقت ها در دستور کار ماموران پليس آگاهی شهرستان مهاباد قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پليس پس از انجام تحقيقات فنی، در نهايت ۲ نفر سارق سابقه دار و ۴ نفر مالخر را در اين زمينه شناسايی وپس از هماهنگی با مرجع قضائی طی يک عمليات منسجم همگی آنها را دستگير کردند.

فرمانده انتظامی استان در ادمه گفت: متهمان در بازجويی هاي بعمل آمده به ارتکاب ۴۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکيل پرونده مقدماتی تحويل مراجع قضائی شدند.

سردار سلمانی در پايان خاطر نشان کرد: از شهروندان گرامی درخواست داريم هرگونه اخبار در خصوص موضوعات امنيتی را بلافاصله از طريق شماره‌ های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پليس اطلاع دهند تا همکاران ما در کوتاه‌ ترين زمان ممکن براي اقدامات پيشگيرانه و برخورد مقتدرانه، در محل حضور يابند